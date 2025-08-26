Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El dramaturgo Miguel Romero Esteo ha sido confundido por la Junta de Andalucía en su propio premio. SUR

El BOJA confunde a Romero Esteo con otro dramaturgo de Granada en la convocatoria del premio del malagueño

La asociación que vela por la memoria del Premio Nacional de Literatura Dramática denuncia el error y pide una rectificación

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 16:01

Para los anales de las meteduras de pata oficiales tenemos un nuevo capítulo. O acto teatral. El protagonista involuntario es el autor y dramaturgo Miguel ... Romero Esteo (Montoro, Córdoba, 1930 - Málaga, 2018), cuya tercera convocatoria del premio de textos teatrales que lleva su nombre y que impulsa la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía acaba de ser publicado en el Boja para reconocer a los nuevos talentos de la escena contemporánea. Hasta ahí todo bien, salvo por un error incomprensible en la biografía del autor y premio Nacional de Literatura Dramática al confundirlo con el también escritor teatral José Moreno Arenas (Albolote, Granada, 1954).

