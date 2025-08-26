El BOJA confunde a Romero Esteo con otro dramaturgo de Granada en la convocatoria del premio del malagueño

Para los anales de las meteduras de pata oficiales tenemos un nuevo capítulo. O acto teatral. El protagonista involuntario es el autor y dramaturgo Miguel ... Romero Esteo (Montoro, Córdoba, 1930 - Málaga, 2018), cuya tercera convocatoria del premio de textos teatrales que lleva su nombre y que impulsa la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía acaba de ser publicado en el Boja para reconocer a los nuevos talentos de la escena contemporánea. Hasta ahí todo bien, salvo por un error incomprensible en la biografía del autor y premio Nacional de Literatura Dramática al confundirlo con el también escritor teatral José Moreno Arenas (Albolote, Granada, 1954).

El error «garrafal» lo ha detectado la Asociación Miguel Romero Esteo de Málaga que, en una carta remitida este martes a la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, pone en conocimiento de la Junta la orden de convocatoria firmada por el director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, José Ángel Vélez, que especifica literalmente que «el premio lleva el nombre del destacado autor teatral andaluz José Moreno Arenas, conocido artísticamente como Romero Esteo». Una confusión que, a juicio de esta entidad, «no es de recibo» al tratar la figura del dramaturgo, profesor de la Universidad de Málaga y Premio Europa de Teatro con «ligereza», especifica el escrito firmado por la presidenta de la asociación, Tecla Lumbreras.

Los miembros de este colectivo que vela por la memoria teatral y personal de Romero Esteo muestran su «estupefacción» ante este error que «relega» la categoría de la obra del autor de 'Pontificial' y 'Tartessos', a la vez que muestran su respeto por la obra del granadino Moreno Arenas, premio Andalucía de la Crítica. Por ello lamentan que se confunda al autor Romero Esteo como un pseudónimo del escritor granadino, pese a que entre los reconocimientos del dramaturgo malagueño esté el Premio Luis de Góngora y Argote, «que le concedió la misma Consejería de Cultura que ahora no es capaz de recordar correctamente su nombre», especifica el escrito.

Así, la carta a la consejera de Cultura muestra su sorpresa al constatar que «no son necesarios amplios conocimientos sobre historia de la literatura española reciente para comprobar que el nombre de pila de Romero Esteo fue Miguel Romero García, quien utilizó para su segundo apellido en su seudónimo el de su abuela paterna, con la intención de hacer su nombre más reconocible cuando intentaba abrirse camino como dramaturgo, en una situación análoga a la de los destinatarios de la convocatoria».

«La redacción es de una incultura terrible y con solo consultar Wikipedia se habrían dado cuenta del error», ha lamentado en declaraciones a SUR el vicepresidente de la Asociación Romero Esteo y director teatral, Francisco Corpas, que, como señala el escrito oficial a la Junta, pide la «rectificación» de la convocatoria del premio.

A la espera de esa solución y la restitución del nombre correcto de Miguel Romero Esteo, la convocatoria de 2025 para concurrir al Premio de Textos Teatrales Miguel Romero Esteo tiene abierto su plazo de presentación de originales hasta el próximo 6 de octubre. La obra ganadora recibirá un único premio de 5.000 euros, aunque el jurado también podrá conceder hasta dos accésits con una dotación económica de 1.500 euros cada uno. La obra premiada y los accésits serán publicados por el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (Cirae).