La policía sofocó un incendio en uno de los pub la noche antes del fuego que afectó a ocho locales en Torremolinos

Interior de uno de los locales afectados. CPB
Sucesos Torremolinos

La policía sofocó un incendio en uno de los pubs la noche antes del fuego que afectó a ocho locales en Torremolinos

La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas en el que un varón, dueño del mismo bar, fue agredido con un arma blanca

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 26 de agosto 2025, 16:49

El incendio que dejó ocho locales afectados la madrugada de este domingo en Torremolinos cuenta con todos los visos de tratarse de un ajuste ... de cuentas, o al menos es una de las hipótesis que barajan los investigadores. Se da la circunstancia, según ha podido saber SUR, de que la noche anterior trataron de prender fuego a uno de esos pubs, pero la celeridad con la que actuó la Policía Local fue clave para que quedara sofocado antes de que las llamas fueran a mayores.

