La policía sofocó un incendio en uno de los pub la noche antes del fuego que afectó a ocho locales en Torremolinos

El incendio que dejó ocho locales afectados la madrugada de este domingo en Torremolinos cuenta con todos los visos de tratarse de un ajuste ... de cuentas, o al menos es una de las hipótesis que barajan los investigadores. Se da la circunstancia, según ha podido saber SUR, de que la noche anterior trataron de prender fuego a uno de esos pubs, pero la celeridad con la que actuó la Policía Local fue clave para que quedara sofocado antes de que las llamas fueran a mayores.

Ocurrió sobre las dos y cuarto de la noche del sábado. El establecimiento, ubicado en la avenida Salvador Allende, en La Carihuela, estaba precintado con un cordón policial porque la noche anterior también había sido escenario de un apuñalamiento, cuya víctima sería un hombre de 63 años. Se trataba del propietario del mismo pub, al que presuntamente agredieron con un arma blanca en el interior del local, según ha podido confirmar este medio, tal y como ha avanzado El Español.

Apenas 24 horas después, una dotación de la Policía Local se encontraba realizando labores de patrulla por la zona cuando, desde el coche, se percató de que habían prendido fuego a dicho establecimiento. De inmediato, los agentes agarraron los extintores que llevaban en el vehículo policial y sofocaron las llamas, sin que llegaran a registrarse daños mayores.

Ambos sucesos fueron la antesala del incendio que sobresaltó al municipio la noche del domingo y que afectó a siete pubs, así como un supermercado, todos ubicados en hilera en la misma vía. Al parecer, de acuerdo con las fuentes, los autores usaron gasolina para que las llamas se propagaran con mayor velocidad, lo que hizo que se extendiera rápidamente a los negocios colindantes, siempre según las fuentes.

El calor originado por la combustión de los materiales que prendieron también llegó a media docena de vehículos, estacionados frente a los bares, que también quedaron dañados. La Policía Nacional mantiene una investigación abierta para esclarecer si, tal y como se sospecha, los incendios fueron provocados. Y, en ese caso, poner nombres y apellidos a los responsables.