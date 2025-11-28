Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 28 de noviembre de 2025

SUR

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:53

SUR.es en resumen: lo más importante del día en breve.

Málaga enciende una mágica Navidad

Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible

Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias

La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa

La obra del metro de Málaga acelera con un segundo equipo en Eugenio Gross

Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana

Carolina Navarro cuelga su corona

Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye

