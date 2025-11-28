Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marilú Báez

Málaga enciende una mágica Navidad

Los actores del universo teatral 'Imagine' han sido los encargados de pulsar el botón que ha iluminado la calle Larios

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Prometían que iba a ser espectacular y así ha sido. Málaga ha dado la bienvenida a la Navidad con un espectáculo mágico que ha corrido ... que cargo de los acróbatas del hotel 'Imagine'. Tras mostrar sus habilidades sobre el escenario, ellos han sido los encargados de encender la Navidad en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  9. 9 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga enciende una mágica Navidad

Málaga enciende una mágica Navidad