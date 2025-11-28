Málaga enciende una mágica Navidad

Prometían que iba a ser espectacular y así ha sido. Málaga ha dado la bienvenida a la Navidad con un espectáculo mágico que ha corrido ... que cargo de los acróbatas del hotel 'Imagine'. Tras mostrar sus habilidades sobre el escenario, ellos han sido los encargados de encender la Navidad en Málaga.

Como ya es tradición, la ciudad ha comenzado las fiestas bailando en la calle Larios con un espectáculo de luces al ritmo de las canciones 'Imagine será tu voz', de Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía, 'La luz que nace en ti', de La Oreja de Van Gogh y 'Todo es posible en Navidad', de David Bisbal.

La Navidad se ha encendido minutos antes de las 19 horas, aunque la calle Larios estaba atestada de público desde mucho tiempo antes. Y es que nadie quería perderse la nueva decoración de la calle, que este año se ha renovado después de tres sin cambios. En esta ocasión, los ángeles celestiales se han sustituido por grandes medallones que representan el misterio de la Natividad en varias imágenes y que se ha dado en llamar 'Natividad de luz'.

Ampliar Pedro J. quero

Durante la fiesta inaugural, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido a los actores su espectacularidad y ha invitado a los asistentes a que «soñemos todos y a que tengamos una navidad espléndida». «Que Málaga tenga siempre oportunidades para todos», ha deseado a todos los malagueños. En el escenario ha estado acompañado por el actor Antonio Banderas y Domingo Merlín, creadores del espectáculo teatral.

Málaga contará este año con más de 500 calles iluminadas, muchas de ellas con motivos novedosos. El Centro Histórico y las zonas emblemáticas cuentan con más de 2,7 millones de puntos LED. Además de Larios, destaca la iluminación del Paseo del Parque, que cuenta con 14 arcos y 36 árboles iluminados; y en la plaza de la Marina, donde hay un abeto de 7 metros de alto, 7 arcos y 6 árboles iluminados. Por otro lado, la Alameda dispone de nuevo con el mismo sistema luminoso que simulará una especie de bosque para potenciar el esplendor de los ficus.