La obra del metro de Málaga acelera con un segundo equipo en Eugenio Gross

La obra del metro de Málaga acelera. La Ute constructora: FCC-Eiffage Infraestructuras-Canteras de Almargen, ha incorporado ya un segundo equipo de pantalladora a ... los trabajos de prolongación al Civil y al futuro Tercer Hospital. Así lo ha informado hoy la Consejería de Fomento de la Junta.

De esta forma, la próxima semana comenzará la construcción del túnel bajo la calle Eugenio Gross; y a mediados de diciembre lo hará en Santa Elena. Así, durante la próxima semana se llevará a cabo el proceso de instalación del segundo equipo de pantallas, lo que incluirá todas las instalaciones auxiliares y fabriles necesarias.

La primera pantalladora ya ha construido la rampa de excavación en la avenida de la Purísima

Mientras tanto, el primer equipo de pantalladora de este segundo tramo, que llegó el pasado mes de septiembre, ha estado trabajando hasta esta semana en la construcción de la rampa de excavación en la avenida de la Purísima, en Gamarra. Junto a la rampa, en la zona del parque de la barriada, se ha establecido la zona de acopio de materiales.

Este mismo primer equipo se trasladará, a partir del 4 de diciembre, a la calle Eugenio Gross para empezar a construir las pantallas del túnel del metro. Con carácter previo, las constructoras están llevando a cabo los trabajos de ejecución de los muretes guía en las calles Eugenio Gross y Santa Elena. Estos elementos facilitan la alineación en el terreno donde se excavarán y ejecutarán las pantallas de hormigón armado que delimitarán lateralmente el futuro túnel.

Excavación en Santa Elena

El segundo equipo de pantalladora comenzará a actuar en la calle Santa Elena a partir del próximo 9 de diciembre. Antes, son necesarias tareas de mantenimiento tanto de la máquina pantalladora, como de los equipos auxiliares, a fin de comenzar con la ejecución de pantallas, una vez que se haya completado la instalación.

Con ambas máquinas pantalladoras se estuvo trabajando en el primer tramo de la prolongación al Nuevo Hospital (Guadalmedina-Hilera), donde la ejecución del 100% de las pantallas concluyó el pasado septiembre. Actualmente, en este primer tramo se avanza en la ejecución de la losa de cubierta del túnel; del recinto de la futura estación Hilera y en los trabajos arqueológicos, tras la aparición de una importante necrópolis romana.

Actualmente, están en ejecución los tramos I y II, mientras que el tercer y último tramo en el que se ha dividido la obra civil, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, se encuentra en fase de evaluación de las ofertas para su próxima adjudicación. De manera que el año que viene ya se trabajará en paralelo en los tres tramos que componen la prolongación, de 1,8 kilómetros y tres estaciones. La previsión es que los trenes comiencen a mover pasajeros hacia el año 2030. Esta infraestructura se está llevando a cabo con cofinanciación Feder de la Unión Europea.