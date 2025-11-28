Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Montaje de la segunda pantalladora que va a trabajar en el túnel de Eugenio Gross. SUR

La obra del metro de Málaga acelera con un segundo equipo en Eugenio Gross

La próxima semana comenzará la excavación del túnel en el segundo tramo de la extensión hacia el Civil y el Nuevo Hospital

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:36

La obra del metro de Málaga acelera. La Ute constructora: FCC-Eiffage Infraestructuras-Canteras de Almargen, ha incorporado ya un segundo equipo de pantalladora a ... los trabajos de prolongación al Civil y al futuro Tercer Hospital. Así lo ha informado hoy la Consejería de Fomento de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

