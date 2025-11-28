Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PREMIER PADEL
Pádel

'La Reina del pádel' cuelga su corona

Tras más de tres décadas de trayectoria, la malagueña Carolina Navarro se retira oficialmente de las pistas tras ceder en los octavos de final del Major de Acapulco

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:54

Comenta

Caprichos del destino, fue bajo el sol de Acapulco (México), en el país que vio nacer este deporte, donde la mujer que lo cambió todo ... vino a despedirse. Se retira una deportista inigualable y una persona admirable, dentro y fuera de la pista. La jugadora que reinventó esta disciplina y que la ha llevado por bandera y con orgullo a lo largo de 31 años de carrera, la niña que prometía en el mundo del tenis y que acabó convirtiéndose en una leyenda del pádel. La malagueña Carolina Navarro, de 49 años, disputó esta madrugada (hora española) su último partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  4. 4 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  5. 5 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  10. 10 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'La Reina del pádel' cuelga su corona

&#039;La Reina del pádel&#039; cuelga su corona