'La Reina del pádel' cuelga su corona

Caprichos del destino, fue bajo el sol de Acapulco (México), en el país que vio nacer este deporte, donde la mujer que lo cambió todo ... vino a despedirse. Se retira una deportista inigualable y una persona admirable, dentro y fuera de la pista. La jugadora que reinventó esta disciplina y que la ha llevado por bandera y con orgullo a lo largo de 31 años de carrera, la niña que prometía en el mundo del tenis y que acabó convirtiéndose en una leyenda del pádel. La malagueña Carolina Navarro, de 49 años, disputó esta madrugada (hora española) su último partido.

Tras dos rondas impecables en el Premier Padel Major de Acapulco, igualando uno de sus mejores resultados de la temporada y tras tumbar a una pareja de 'ranking' superior', Navarro y su compañera, la vallisoletana Melania Merino, se midieron en octavos de final a la dupla 8ª del mundo: Marina Guinart y Vero Virseda. Aunque no faltó el esfuerzo, lo cierto es que las favoritas no perdonaron y sentenciaron el duelo con un sólido 6-2 y 6-2.

Ya en los compases finales del partido, el rostro de la apodada como 'La Reina del Pádel' se tornaba triste. No era la rabia por la derrota, era el reflejo de una auténtica vorágine de sentimientos que querían salir a la luz. A la conclusión del partido, arropada por amigos y por el público local, brotó un mar de lágrimas de los ojos de la malagueña, que aún no podía creer que este momento había llegado. Besó el suelo de la pista y se marchó ovacionada.

«Muy feliz de todo lo que he conseguido. Me voy muy tranquila, muy feliz porque creo que he estirado mi carrera lo máximo posible, casi a los 50 estoy aquí jugando unos octavos de final en un Major en Acapulco, donde empezó todo. Terminar la carrera aquí es increíble». Estas fueron las palabras de Carolina Navarro a los micrófonos de Premier Padel, que realizó un pequeño homenaje a la malagueña y le entregó un ramo de flores.

Se marcha así un ejemplo de superación, una jugadora que pese a sufrir duras lesiones, siempre encontró la fortaleza para volver, aún mejor. La deportista que lo ha ganado absolutamente todo, con la selección española y de manera individual, en todos los circuitos profesionales que ha visto esta disciplina. La jugadora que luchó por profesionalizar este deporte desde dentro, sin dejar de lado los estudios y el trabajo. La humildad y elegancia personificadas, la jugadora más veterana en activo en la élite del pádel, la exnúmero uno del mundo durante nueve años, el último vestigio del pádel de antes, inteligente, astuta y entregada. Gracias, Carolina.