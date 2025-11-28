Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible

El Puerto de Málaga acoge desde este jueves a un buque mercante que llevaba diez días a la deriva en aguas internacionales, al parecer por ... presunto abandono del armador, y que tuvo que ser rescatado por Capitanía Marítima. Se trata del Marine I, un barco con bandera de Panamá que estaba en aguas internacionales, en la zona del Estrecho de Gibraltar y que se había quedado a la deriva, sin agua potable, víveres ni combustible. En él viajaban 17 tripulantes que en los últimos días han tenido que sufrir la falta de suministros y algunas averías que ponían en riesgo su seguridad.

Según fuentes del Puerto de Málaga y de Capitanía Marítima consultadas por este periódico, tras varios días de seguimiento, la Dirección General de la Marina Mercante, junto su homólogo de Marruecos, tomaron la decisión de remolcar el barco por la seguridad del buque y de los tripulantes, al no contar con suministros ni víveres. Un remolcador logró rescatarlo este jueves y actualmente se encuentra seguro en el Puerto de Málaga; según la web Vesselfinder, un localizador de barcos en tiempo real, llegó al Puerto de Málaga a las 23.54 horas. La profesionalidad de todas las partes implicadas en el operativo hizo que el barco llegara a puerto sin incidentes y todos los tripulantes se encuentran en buen estado.

La cuestión ahora es saber qué va a pasar con el buque y su tripulación, si la empresa armadora se hará cargo de él. El Marine I es un buque con bandera de Panamá construido en 1994. Tiene 105 metros de eslora, 5.811 toneladas de peso muerto y una capacidad de carga general de 3.978 GT ('Gross Tonnage' o arqueo bruto, una medida de capacidad del barco que cuantifica el volumen de todos los espacios interiores del buque). El barco ha sido rebautizado varias veces y al parecer pertenece a una empresa de Dubái, por lo que ahora se iniciarán los contactos para tratar de localizar a los propietarios y ver si van a atender a sus trabajadores y los costes y responsabilidades del buque. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) estaba al tanto del operativo y había alertado de la delicada situación de los tripulantes a bordo.