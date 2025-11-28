Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El barco rescatado, hoy en el Puerto de Málaga Salvador Salas

Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible

Se trata del Marine I, una embarcación con bandera de Panamá y 105 metros de eslora, que fue remolcado el jueves por la noche hasta el Puerto de Málaga

Ignacio Lillo
Enrique Miranda

Ignacio Lillo y Enrique Miranda

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

El Puerto de Málaga acoge desde este jueves a un buque mercante que llevaba diez días a la deriva en aguas internacionales, al parecer por ... presunto abandono del armador, y que tuvo que ser rescatado por Capitanía Marítima. Se trata del Marine I, un barco con bandera de Panamá que estaba en aguas internacionales, en la zona del Estrecho de Gibraltar y que se había quedado a la deriva, sin agua potable, víveres ni combustible. En él viajaban 17 tripulantes que en los últimos días han tenido que sufrir la falta de suministros y algunas averías que ponían en riesgo su seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  4. 4 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  7. 7 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible

Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible