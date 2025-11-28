Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

El detenido, al que se le atribute un presunto delito de homicidio, se ha acogido a su derecho a no declarar

María José Díaz Alcalá

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:09

Ismael, el joven de 28 años detenido por supuestamente asesinar a su expareja, de 25, en la casa del padre de la joven, en Campillos, ... ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha ordenado el juzgado número 1 de Antequera, en funciones de guardia, tres días después de que acudiera al cuartel de la Guardia Civil de Martos (Jaén) y reconociera que podría haber matado a Concha, más conocida por sus amigos como 'Barbie'.

