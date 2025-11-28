Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen aérea del operativo policial desplegado este pasado jueves en Vélez-Málaga. CNP
Sucesos en Málaga

Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana

L La Policía Nacional detiene a 11 personas, interviene 2.711 plantas, 11.095 euros en efectivo, dos pistolas simuladas, tres escopetas de postas y más de 500 cartuchos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:08

Nuevo golpe al narcotráfico en la provincia. La Policía Nacional ha recuperado siete viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Pueblo Nuevo ... de la Axarquía, conocido popularmente como Carabanchel, en Vélez-Málaga, que habían sido transformadas en laboratorios para el cultivo intensivo de marihuana.

