Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana

Nuevo golpe al narcotráfico en la provincia. La Policía Nacional ha recuperado siete viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Pueblo Nuevo ... de la Axarquía, conocido popularmente como Carabanchel, en Vélez-Málaga, que habían sido transformadas en laboratorios para el cultivo intensivo de marihuana.

La actuación, enmarcada en la denominada operación Órdago, se desarrolló este pasado jueves y se saldó con once personas detenidas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, según ha informado este viernes el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes desmantelaron ocho invernaderos interiores completamente equipados para el crecimiento acelerado de cannabis sativa, donde se intervinieron 2.711 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, además de 415 gramos de hachís, dos balanzas de precisión y 11.095 euros en efectivo. También fueron localizadas tres escopetas, dos pistolas simuladas y más de 500 cartuchos, entre otros efectos hallados en los registros.

Conexiones ilegales a la red eléctrica

La operación fue desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vélez-Málaga, con apoyo de unidades especializadas como Guías Caninos, Medios Aéreos y la Unidad de Prevención y Reacción, además de la colaboración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y técnicos de una compañía eléctrica.

Estos últimos constataron que las viviendas estaban conectadas ilegalmente a la red mediante enganches clandestinos, lo que obligó a cortar el suministro en el 95% de los pisos inspeccionados por irregularidades en el consumo eléctrico. Las viviendas, ahora recuperadas, serán rehabilitadas por las administraciones competentes para restituir su uso como VPO.

En algunos casos, además del cultivo intensivo, los pisos también se utilizaban como puntos de venta de droga, según los investigadores. Los once arrestados han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Vélez-Málaga, Plaza número 3, que instruye el caso.