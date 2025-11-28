Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Qu Xun, ministro consejero de la embajada china en España, durante su intervención en el foro organizado por Vocento y la Cátedra China.

Qu Xun, ministro consejero de la embajada china en España, durante su intervención en el foro organizado por Vocento y la Cátedra China. Marilú Báez

La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa

El ministro consejero de la delegación del gigante asiático en España afirma en un foro organizado por la Cátedra China y el grupo editorial Vocento que la región tiene «condiciones muy favorables» para desarrollar la economia digital, los cohces eléctricos y la energía verde

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:09

Aunque en los últimos años China ha realizado inversiones directas de gran dimensión en todas las comunidades autónomas, este viernes Qu Xun, ministro consejero de ... la embajada china en España, puso de relieve que Andalucía es «el lugar preferido por las inversiones chinas». Así lo afirmó durante su participación en el acto que llevaba por título 'Andalucía, camino hacia la energía del futuro: la contribución de China Three Gorges Europe (CTGE) a la transición energética europea', organizado por la Cátedra China y el grupo Vocento -editor de este diario- y que se celebró en el hotel NH de la capital.

