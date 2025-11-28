La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa

Aunque en los últimos años China ha realizado inversiones directas de gran dimensión en todas las comunidades autónomas, este viernes Qu Xun, ministro consejero de ... la embajada china en España, puso de relieve que Andalucía es «el lugar preferido por las inversiones chinas». Así lo afirmó durante su participación en el acto que llevaba por título 'Andalucía, camino hacia la energía del futuro: la contribución de China Three Gorges Europe (CTGE) a la transición energética europea', organizado por la Cátedra China y el grupo Vocento -editor de este diario- y que se celebró en el hotel NH de la capital.

«Esta comunidad autónoma, especialmente Málaga, ha lanzado muchas trayectorias estratégicas, por ejemplo, la ciudad de la inteligencia, centros de energía, y cuenta con condiciones muy favorables para desarrollarse en muchos sectores», abundó el diplomático. Y éstas últimas son actividades, como la economía digital, los coches eléctricos o la energía verde, en que Andalucía conecta con el gigante asiático, como reiteró Qu Xun: «China podemos decir que es un mundo de energía. No sólo tenemos abundancia de carbón, que ahora ya no se usa mucho, sino que desarrollamos fuertemente la energía verde, como la fotovoltaica, la eólica o el hidrógeno. Creo que en estos sectores también se ve la ventaja de Andalucía y de Málaga. Y ambas partes tenemos el fuerte deseo de intensificar estas cooperaciones y compartir las tecnologías para hacer de Málaga y Andalucía el centro de energía de España y de toda Europa». «No tenemos que contener nuestras ambiciones y por esto Andalucía necesita un socio fuerte como China», enfantizo.

Responsables de la empresa estatal China Three Gorges Europe (CTGE) participaron también en el evento y, respecto a ésta, el alto diplomático, aseguró que la «prioridad» de este gigante que opera en todo el mundo es el mercado español, toda la Península Ibérica, sabedor, además, de que «la energía es la base de la industria, de la reindustrialización de España», de que «energía con acceso fácil y a gran escala es el elemento clave para una industria moderna». Este conglomerado empresarial del gigante asiático, planteó el ministro consejero de la embajada china en España, «puede construir una Málaga como el centro de energía de toda Europa».

En su intervención, tras la presentación efectuada por el subdirector de SUR, Javier Recio, y antes del coloquio que moderó el redactor de este periódico Ignacio Lillo, el diplomático realizó un repaso histórico de las relaciones económicas entre China y España. Recordó que este año marca el 50º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Europa y el 20º aniversario de las relaciones estratégicas integrales entre China y España. «Las relaciones entre China y España son ejemplares, son las de dos países que se tratan con respeto aunque con sus diferencias en el sistema político y en su cultura», afirmó, destacando además los frutos en forma de «beneficios compartidos». En este sentido, puso de relieve la reciente visita de los reyes de España al país asiático que conllevó «buenos resultados, buenas noticias» para los empresarios españoles. «En esta visita hemos logrado resolver casi todos los problemas de acceso a China, de barreras, para los productos agrícolas de España», incidió, para reiterar que es lo que se deriva de que España sea un «socio estratégico integral» para el país oriental.

Aunque también quiso dejar claro que las relaciones bilaterales no son exclusivamente fruto de un cálculo de beneficios, sino que se trata de una amistad que se remonta dos mil años atrás, cuando ya había intercambios comerciales entre el Imperio Romano y la dinastía Han; para retomarse aún con más fuerza en el siglo XVIII; y todavía más en el último medio siglo: «El comercio entre China y España en un inicio era de solamente 20 millones de dólares, pero ahora ha superado los 50.000 millones». También señaló el déficit comercial en los intercambios entre los dos países: «Tenemos que reconocer que hay una gran brecha comercial entre China y España, pero este superávit o déficit comercial, es un producto natural. Ahora ya se nota mucha inversión directa de China a España y con esto podemos reducir estos déficits», prometió.