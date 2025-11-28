Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias

La víctima cayó al río, junto a su perro, por causas aún desconocidas; el operativo de rescate movilizó al helicóptero medicalizado del SEPA y al GREIM de la Guardia Civil, que se encargó de la recuperación del cuerpo

N.V.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:36

Una mujer ha fallecido este viernes tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en el municipio asturiano de ... Cabrales, según publica El Comercio. Tenía 44 años y residía en Málaga.

