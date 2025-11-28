Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye

Después de tres años consecutivos volviendo a Málaga por Navidad, Dabiz Muñoz ha cambiado este año la capital malagueña por Vigo. El famoso cocinero, con ... cuatro estrellas Michelin, ha optado estas navidades por aparcar su foodtruck de Pollos Muñoz sólo en Madrid y Galicia.

A cambio, el mercadillo navideño de El Corte Inglés en Málaga ofrece otra propuesta de hamburguesas muy aclamada: Dak Burger. La hamburguesería malagueña, con sede en Mijas, es famosa en media España por sus múltiples premios en The Champion Burger, tanto a nivel nacional como internacional.

Ahora aterrizan en la capital malagueña con algunas de esas modalidades de hamburguesas que les han dado la popularidad: la Vaca Vieja, con carne de chuletón premium, lascas de entrecot, tuétano, queso payoyo, mayonesa de ajo asado y cebolla frita y a la plancha (14,90 euros); la Bsmash, con doble Patty smash, cheddar, beicon crujiente y salsa burger (12,90 euros); y la galardonada Stellar, con carne de chuletón premium, cheddar rojo madurado, sweet bacon, mayonesa tostada, cebolla frita y su característico polvo lunar (13,90 euros), con ella consiguieron el título de segunda mejor hamburguesa de Europa.

Ampliar La foodtruck, con los trofeos recibidos en el mostrador. Salvador Salas

Todas se pueden acompañar con fingers de pollo con mayonesa kimchi (10,50 euros). Y ojo a los celíacos, porque también las preparan sin gluten por un suplemento de 1.50 euros. Además, las elaboraciones de Dak se pueden rematar con postre: el que ofrecen en el puesto de Seixis, marca de la que es socio Dak junto a Gottan y K-chopo, y en la que las tartas de queso son las protagonistas.

Ambos podrán visitarse hasta el próximo 6 de enero, junto a otras propuestas de restauración como las de Camperos Mya, Marineli Focaccia, Bao Ba, Lindt, Panadería Salvador, Kinder, Nestlé, La Pecera o la foodtruck de 'street food' cubana La Pequeña Habana. El horario del mercadillo es de 12.00 a 22.00 horas (de 11.00 a 19.00 horas los días 24 y 31 de diciembre. Los días 7 y 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 permanecerá cerrado.