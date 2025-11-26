¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del miércoles, 26 de noviembre de 2025

SUR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:22

SUR.es en resumen: lo más importante del día en breve.

Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista

La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua

Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga

Paco de la Torre pide al Gobierno que revise la tasa de basuras: «Hay diferencias que pueden sorprender entre municipios»

Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas

Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga y sugiere repetir el concurso

El TSJA admite a trámite el recurso de unos vecinos que se oponen la construcción de un bloque de VPO junto a sus pisos

El Ayuntamiento de Málaga sacará a concurso un suelo para 300 VPO junto a los pisos de lujo del litoral oeste de Málaga

Renfe empieza a reparar las escaleras mecánicas del Cercanías en el aeropuerto de Málaga

Así ha sido el Aula de Cultura de SUR con el filósofo y ensayista Javier Gomá

