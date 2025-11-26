Renfe empieza a reparar las escaleras mecánicas del Cercanías en el aeropuerto de Málaga

Ha sido uno de los motivos de queja más reiterados de los viajeros en el aeropuerto de Málaga en el último año, y ha dejado ... escenas que poco tienen que ver con los objetivos de calidad y accesibilidad del destino Costa del Sol, de personas mayores arrastrando grandes maletas escaleras arriba... Por fin, Renfe ha comenzado esta semana los trabajos para volver a poner en marcha las escaleras mecánicas de la estación Aeropuerto de la línea C-1 del Cercanías.

La compañía informa de que el objetivo de estas labores será no sólo reabrir los cuatro elevadores, sino también modernizarlos para «mejorar la funcionalidad y disponibilidad de los equipos, además de la seguridad y experiencia de cliente». Los trabajos se llevarán a cabo en dos fases, y ya han comenzado con las dos escaleras del andén de vía 1. Una vez puestas en servicio, se iniciará la segunda fase de modernización de las escaleras del andén 2. En todo caso, estas obras no afectarán en absoluto a la prestación del servicio habitual de Cercanías, que mantiene sus horarios y servicios habituales.

Un aspecto muy llamativo de esta actuación es el elevado presupuesto, que asciende a 770.933 euros sin IVA (esto es, casi un millón de euros con los impuestos incluidos). Unido a lo anterior va el plazo de ejecución, que será de tres meses, por lo que se espera que la reposición quede completa hacia finales de febrero o principios de marzo de 2026. Los trabajos están a cargo de TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación de Renfe.

SUR denunció en octubre que las cuatro escaleras mecánicas del Cercanías en el aeropuerto de Málaga llevan meses rotas. Desde principios de año han ido cayendo como fichas de dominó los elevadores que hay en esta importante parada del Cercanías, que es clave para la imagen turística de la Costa del Sol.

Por ahora, los viajeros con problemas de movilidad tienen que esperar a los ascensores, que tienen una capacidad limitada, y más con el trasiego de maletas que hay en esta parada. Y para el resto, toca subir y bajar a pie, con las maletas a cuestas. Ante esta situación, Paco Moya, usuario destacado de la línea C1 y vecino de Torremolinos, preguntó directamente a través de la red social X a Álvaro Fernández Heredia, presidente de la empresa pública ferroviaria desde enero de este año.

Según dijo entonces Fernández Heredia en la conversación de tuits, los trabajos se iniciaron en julio, aunque la previsión de puesta en servicio iba a ser en diciembre. ¿Por qué tanto tiempo? «Algunas averías de escaleras requieren de elementos que necesitan piezas hechas a medida, y no es tan fácil como comprar otras nuevas», aseguró. Finalmente, como se ha visto, la reparación completa tendrá que esperar algunas semanas más.

Imagen y eficiencia energética

Por otro lado, Renfe iniciará a partir del próximo 1 de diciembre trabajos para renovar la iluminación de la estación Aeropuerto, con un nuevo sistema Led que favorecerá la eficiencia energética y mejorará la seguridad de las instalaciones. Estos trabajos, que han sido adjudicados a la Ute Coymal-Requena y Vías, tiene un presupuesto de 716.124 euros y un plazo de seis meses.

Esta iniciativa contempla la renovación completa del sistema de iluminación de la estación, tanto a nivel de vestíbulo como andenes. Además, se llevará a cabo la mejora de la imagen del edificio de viajeros mediante la reposición de vidrios rotos, tanto en la fachada como en el techo del vestíbulo; y la mejora de la instalación eléctrica, en cumplimiento de la normativa vigente.