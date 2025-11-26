Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viajeros tienen que subir con las maletas por las escaleras pedestres. ÑITO SALAS

Renfe empieza a reparar las escaleras mecánicas del Cercanías en el aeropuerto de Málaga

Los cuatro elevadores volverán a funcionar en dos fases a principios del año que viene, después de una inversión cercana al millón de euros

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

Ha sido uno de los motivos de queja más reiterados de los viajeros en el aeropuerto de Málaga en el último año, y ha dejado ... escenas que poco tienen que ver con los objetivos de calidad y accesibilidad del destino Costa del Sol, de personas mayores arrastrando grandes maletas escaleras arriba... Por fin, Renfe ha comenzado esta semana los trabajos para volver a poner en marcha las escaleras mecánicas de la estación Aeropuerto de la línea C-1 del Cercanías.

