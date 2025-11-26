Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la vivienda en la que se produjo la tragedia en el barrio torroxeño del Pontil. E. CABEZAS
Sucesos en Málaga

La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua

La Guardia Civil analizó la vivienda durante varias horas y señala a un «accidente» por un fallo en el sistema de calefacción tras ser cambiado de luz a gas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

La tragedia golpeó con fuerza en la tarde de este martes a Torrox, donde los cuatro miembros de una familia de origen marroquí murieron intoxicados por monóxido de carbono ... en su vivienda por la mala combustión de un calefactor de gas butano. La familia Rabah sufrió lo que se conoce comúnmente como una 'muerte dulce'. Se quedaron dormidos y no se despertaron.

