La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua

La tragedia golpeó con fuerza en la tarde de este martes a Torrox, donde los cuatro miembros de una familia de origen marroquí murieron intoxicados por monóxido de carbono ... en su vivienda por la mala combustión de un calefactor de gas butano. La familia Rabah sufrió lo que se conoce comúnmente como una 'muerte dulce'. Se quedaron dormidos y no se despertaron.

Inhalaron tal cantidad de monóxido de carbono que los cadáveres, cuando fueron encontrados pasadas las 15.20 horas de este martes por unos vecinos, presentaban una gran rigidez, una señal que los investigadores atribuyen a que la muerte se produjo bastantes horas antes, de madrugada. El hombre, Said Rabah, de 53 años, estaba tumbado en el sofá, la mujer, Saadia Ettaba, de 38 años, yacía en un dormitorio y los dos hijos, Mohamed, de 19, y Mustafa, de 17, estaban sin vida en el otro cuarto.

El alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), ha explicado este miércoles a los periodistas, tras el minuto de silencio y la concentración que ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento, en la plaza de la Constitución, que, según las primeras investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la causa de las muertes se ha debido a «una mala combustión, un escape de gas por monóxido de carbono, pero la científica está investigando la hora exacta, ha sido una mala combustión de un calefactor», ha expresado.

125 muertes al año en España

Según ha podido saber SUR, la familia había cambiado recientemente el termo eléctrico para calentar el agua por un sistema de gas butano, con dos bombonas conectadas al aparato. Una instalación defectuosa y el hecho de que todas las ventanas estuvieran cerradas por la noche, sin ventilación en la vivienda, de apenas 50 metros cuadrados de superficie, desencadenaron la tragedia, de manera que los fallecimientos se investigan como un trágico y fatal «accidente», descartándose otras hipótesis de índole dolosa o intencional.

El alcalde de Torrox ha hecho un llamamiento a la cautela y a la vigilancia de este tipo de sistemas de calefacción con gas butano en las viviendas, de manera que se revisen las instalaciones para detectar posibles fugas, para evitar accidentes y tragedias como la que mantiene conmocionados a los más de 22.000 habitantes de Torrox y especialmente a la numerosa comunidad de origen marroquí allí empadronada, con alrededor de un millar de los vecinos.

Cabe recorodar que cada año mueren, de media en España, unas 125 personas como consecuencia de intoxicaciones por monóxido de carbono. Además de estos fallecimientos, se estima que entre 5.000 y 10.000 personas sufren intoxicaciones por este gas cada ejercicio en nuestro país, especialmente en los meses de invierno, debido al mayor uso de aparatos de calefacción. Para evitar estas tragedias, las autoridades aconsejan realizar un mantenimiento regular de los aparatos de combustión, asegurar una ventilación adecuada y usar detectores de monóxido de carbono en los inmuebles.