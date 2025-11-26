Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas

Al filo de las nueve de la noche de este miércoles ha llegado la comunicación oficial, en forma de una amplísima misiva de siete folios. ... Las negociaciones entre los responsables de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el comité de empresa han fructificado tras varias jornadas de acercamientos. No habrá, por lo tanto, huelga en los días claves de la Navidad, empezando por este fin de semana, el encendido de las luces. Los dos grandes caballos de batalla se han solucionado: la exigencia en el cumplimiento horario de trayectos y un compromiso de renovación y ampliación de la flota.

El lunes 10 de noviembre los trabajadores anunciaron los paros de los agentes únicos. Sus reclamaciones no eran económicas. Pedían tiempos menos exigentes de trayecto, de modo que puedan ser cumplidos; autobuses de más capacidad para las macrolíneas sobre todo; jubilación de los vehículos antiguos, que tienen muchas averías y poca potencia según dicen, y ampliación del personal.

Demandas

Los empleados de la empresa se quejaban de que una elevada presión a la hora de cumplir con los tiempos ha supuesto un alto absentismo por depresión y ansiedad. También señalaban a la antigüedad de la flota, pese a que la empresa está inmersa en un potente plan de inversiones para renovar los vehículos. Lo que esgrimían es que si se compra un autobús para jubilar otro no se amplía la flota.

Los conductores ponían como ejemplo que en líneas de gran recorrido como la 1, 3, 7, 11, 15, 18 ó 21 faltan autobuses articulados o megabuses para atender a la altísima demanda de viajeros.

Consejo de administración clave

Este miércoles, se ha celebrado el consejo de administración de la EMT y se ha aprobado, entre otras cuestiones, un cronograma de inversiones hasta 2034. Serán 299 unidades, de las que 63 irán a cargo del próximo ejercicio presupuestario. Los años siguientes serán 35, 32, 38, 36, 35, 20, 20 y 20 respectivamente. Hasta 2029 la inversión será de 65 millones de euros (170 en el plazo completo).

El lunes hubo una primera reunión en el SERCLA. UGT, Sitemt, Astua y CSIF mantuvieron el desacuerdo, pero Comisiones Obreras sí llegó a un acuerdo, y desconvocó, por su parte, la convocatoria gracias «a compromisos clave para la mejora del servicio público y las condiciones laborales de la plantilla».

Antigüedad de la flota

Los acuerdos, detallados en el referido comunicado firmado por la mayoría sindical de la EMT, incluyen un compromiso expreso sobre la antigüedad de la flota y las inversiones: «La edad máxima de los vehículos nunca superará los 12 años. Con esa antigüedad tendrán que ser reemplazados y dejar la media de la flota en 6-7 años».

Horarios, formación y talleres

También se implantarán nuevos horarios: «Se acuerda una implantación de horarios, de acuerdo a la demanda real, en tipo laborables, sábados y domingos, con fecha de entrada sucesiva a partir del 10 - 11 y 12 de Enero de 2026. Dentro de este seguimiento se acuerda el envío semanal por parte de la empresa de los datos relativos al cumplimiento, retraso o cualquier incidencia de cada una de las líneas al fin de corregirlas de manera inmediata».

Son los dos puntos cruciales, pero se incluyen otras mejoras en las condiciones laborales como la realización del curso de capacitación profesional en jornada laboral (si se hace fuera y voluntario, será retribuido); que todos los desplazamientos de los turnos partidos estarán dentro del cómputo diario de jornada; un plan de productividad en el departamento de repostado; la compra de un camión remolcador, para facilitar las labores del vehículo taller, y, dentro del departamento de talleres se establecerá un grupo de trabajo específico para la polivalencia del personal.