Los conductores de la EMT no irán a la huelga a partir de este fin de semana. SUR

Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas

Pedían menor presión en el cumplimiento horario de rutas, más flota y más moderna y aumento del personal

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

Al filo de las nueve de la noche de este miércoles ha llegado la comunicación oficial, en forma de una amplísima misiva de siete folios. ... Las negociaciones entre los responsables de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el comité de empresa han fructificado tras varias jornadas de acercamientos. No habrá, por lo tanto, huelga en los días claves de la Navidad, empezando por este fin de semana, el encendido de las luces. Los dos grandes caballos de batalla se han solucionado: la exigencia en el cumplimiento horario de trayectos y un compromiso de renovación y ampliación de la flota.

