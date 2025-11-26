La Fundación Unicaja prevé iniciar la promoción de VPO con un proyecto junto a los pisos de lujo del litoral oeste de Málaga

La Fundación Unicaja ya se ha marcado una hoja de ruta para iniciar la promoción de VPO que anunció el pasado mes de septiembre, ... a través de una sociedad promotora llamada LiveUpp. El primer paso quiere darlo en una parcela ubicada en el extremo del litoral oeste de la capital, la bautizada por muchos como 'milla de oro', donde actualmente se levantan varias promociones de pisos de lujo. En concreto, se trata de un suelo que es propiedad del Ayuntamiento de Málaga y tiene una superficie de 11.050 metros cuadrados.

Ubicado junto a la avenida de Imperio Argentina, este terreno está calificado como equipamiento en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, pero un decreto que aprobó la Junta de Andalucía a principios de este año permite destinar suelos dotaciones que estén baldíos, y que no estén reservados para colegios u hospitales, a la construcción de VPO de alquiler temporal.

Según ha podido confirmar SUR, a finales del pasado mes de septiembre, la Fundación Unicaja elevó al Ayuntamiento una petición para hacerse con ese solar con el objetivo de desarrollar su primer proyecto de viviendas protegidas. No obstante, el Consistorio no puede cederlo de manera directa, por lo que convocará un concurso público para que, además de la Fundación Unicaja, puedan presentarse otras promotoras interesadas.

El pleno de este jueves aprobará como punto de urgencia que esta parcela se acoja al decreto de la Junta que permite destinarla a la construcción de VPO de alquiler. Según han informado desde el equipo de gobierno local, podrían realizarse unas 300 viviendas de ese tipo en una construcción que podría alcanzar una altura de planta baja más seis y ático.

Plazo de explotación de 75 años

El Instituto Municipal de la Vivienda ya ha elaborado las bases para la cesión de este suelo por concurso, de forma gratuita, con un plazo de explotación de 75 años. El 55% de las viviendas tendrán 45 metros cuadrados y dispondrán de un dormitorio; y el 45% serán de 60 metros cuadrados y ofrecerán dos dormitorios.

En este caso, deberá destinarse al uso habitacional un máximo de 20.000 metros cuadrados construidos, más un 15% como mínimo para estancias y equipamientos comunes, pudiendo reservarse como máximo un 10% para locales comerciales. El resto, 2.184 metros cuadrados, serán de equipamiento asociado a la promoción social, laboral, educativa y comunitaria de los residentes en las viviendas.

El pasado mes de septiembre, el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, explicó que «el actual problema de acceso a la vivienda y la escasez de vivienda social en nuestro país han motivado la voluntad de la Fundación de desarrollar una nueva línea de actividad basada en la VPO». El plan de Unicaja es construir viviendas de protección oficial destinadas al alquiler en suelos de titularidad pública.

Además, apuntaron que buscan que esos solares se encuentren o bien cerca del mar (como en este caso junto a los suelos de El Pato y La Térmica) o bien cerca de los centros de las ciudades, es decir, en lugares singulares y bien ubicados. Corral detalló que la idea del proyecto no es sólo construir viviendas, sino desarrollar «ese concepto social de comunidad», porque se pretende que las promociones cuenten con zonas comunes y deportivas, espacios sociales, culturales, lugares formativos, huertos ecológicos e incluso locales de coworking.

LiveUpp, que también contará con un comité técnico experto, nace con un músculo de diez millones de euros, aunque como avanzó Corral, la idea es contar con financiación ajena, en particular del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para efectuar el desarrollo. Además, avanzó que, una vez estén construidas las viviendas, nacerá una sociedad inmobiliaria arrendadora.

Este proyecto se suma al plan municipal para dejar en manos de promotores privados, por concurso, 14 parcelas también dotacionales y que se encuentran vacías para la construcción de viviendas y alojamientos protegidos de alquiler temporal (no más de siete años) para jóvenes y mayores de 65 años. Las bases de ese plan se encuentran en exposición pública por parte del IMV y la intención del equipo de gobierno es convocar ese otro concurso a corto plazo.