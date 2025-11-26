Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto de los terrenos, situados junto a la avenida de Imperio Argentina. Sur

La Fundación Unicaja prevé iniciar la promoción de VPO con un proyecto junto a los pisos de lujo del litoral oeste de Málaga

El Ayuntamiento sacará a concurso una parcela junto a la avenida de Imperio Argentina en la que podrían construirse unas 300 viviendas protegidas

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:49

La Fundación Unicaja ya se ha marcado una hoja de ruta para iniciar la promoción de VPO que anunció el pasado mes de septiembre, ... a través de una sociedad promotora llamada LiveUpp. El primer paso quiere darlo en una parcela ubicada en el extremo del litoral oeste de la capital, la bautizada por muchos como 'milla de oro', donde actualmente se levantan varias promociones de pisos de lujo. En concreto, se trata de un suelo que es propiedad del Ayuntamiento de Málaga y tiene una superficie de 11.050 metros cuadrados.

