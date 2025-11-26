Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del edificio diseñado por Chipperfield en el dique de Levante. SUR
Primicia SUR

Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes considera necesario una mayor «justificación del interés general» y nuevos estudios técnicos

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

Tal y como se fue a Madrid, regresa a Málaga. El 29 de octubre, el expediente de la Torre del Puerto se 'mudó' a la capital española ... con el objetivo de avanzar en su tramitación. La Autoridad Portuaria le había dado poco antes el visto bueno al proyecto de David Chipperfield en todos sus términos y por eso lo remitió a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella
  10. 10 Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga

Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga