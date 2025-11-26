Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga

Tal y como se fue a Madrid, regresa a Málaga. El 29 de octubre, el expediente de la Torre del Puerto se 'mudó' a la capital española ... con el objetivo de avanzar en su tramitación. La Autoridad Portuaria le había dado poco antes el visto bueno al proyecto de David Chipperfield en todos sus términos y por eso lo remitió a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes.

Pero el viaje ha durado poco, y en todo caso, mucho menos de lo que se esperaba. Este miércoles, 26 de noviembre, ha devuelto el expediente a la Autoridad Portuaria de Málaga, con varias apostillas. Según confirman a SUR fuentes técnicas, los servicios jurídicos del ente nacional que gestiona los puertos de interés estatal han pedido ampliar el expediente del proyecto con nueva información técnica y «justificativa de su interés general».

Puertos del Estado reclama más documentación para aprobar el rascacielos, pero no lo rechaza

Por tanto, de momento el organismo no ha emitido ningún informe desfavorable ni ha rechazado la iniciativa, sino que reclama trámites adicionales para completar el procedimiento administrativo. De este modo, la Autoridad Portuaria pedirá ahora a los promotores del rascacielos de 144 metros para un hotel de lujo en el dique de Levante (el fondo Al Alfia, de Catar, junto con la firma española Hoteles Hesperia) que deberá incorporar nueva documentación y ampliar parte de su justificación técnica y administrativa, tras la solicitud formal de Puertos del Estado. Una vez que se complete el expediente, se podrá remitir de nuevo a Madrid para continuar su tramitación.

«Lo que se ha pedido es que se refuerce la memoria justificativa del interés público de la actuación, así como la incorporación de nuevos datos técnicos que permitan una evaluación más detallada del proyecto y que faciliten posteriores fases de análisis por parte del organismo estatal», informan dichas fuentes.

Victoria moral para los detractores

Las mismas insisten en que el procedimiento sigue abierto y que el requerimiento no supone una paralización definitiva ni una resolución negativa, sino una fase adicional dentro del proceso administrativo ordinario, una vez que se han detectado aspectos que deben completarse. De hecho, Puertos del Estado no ha llegado a entrar en el fondo del proyecto ni ha cuestionado su contenido, sino que ha centrado su análisis exclusivamente en cuestiones procedimentales.

Se trata, en cualquier caso, de una victoria moral para los colectivos que se oponen a esta infraestructura: los partidos políticos de la oposición municipal; la plataforma ciudadana 'Defendamos nuestro horizonte' y otros como la Academia de San Telmo. Estos ya vienen advirtiendo de que el llamado «interés general», que es clave para que el Consejo de Ministros pueda levantar el veto a la construcción hotelera en suelo portuario, conforme a la Ley de Puertos, no estaba justificado, dada la amplia oposición ciudadana que soporta esta polémica iniciativa.

A la espera de los recursos

En cualquier caso, a nadie que esté siguiendo de cerca esta tramitación se le escapa que el calendario de la actuación está en realidad supeditado a la resolución de los dos recursos contencioso-administrativos que están actualmente en curso (uno de 'Defendamos nuestro horizonte' y otro de la Academia de San Telmo). Por tanto, y a la espera de que se redacten los nuevos informes técnicos, en la Autoridad Portuaria se da por hecho que habrá que esperar a ambas sentencias antes de cualquier nuevo avance en la tramitación.

De facto, el nuevo escenario supone un parón en los trámites para el hotel de lujo diseñado por el premio Pritzker David Chipperfield, así como para la reforma del dique de Levante, para el que en estos momentos no hay un horizonte temporal definido, ya que dependerá sobre todo de los tribunales.