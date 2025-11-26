El TSJA admite a trámite el recurso de unos vecinos que se oponen la construcción de un bloque de VPO junto a sus pisos

Un nuevo plan urbanístico de Málaga se ve inmerso en un procedimiento judicial del que, por el momento, se desconoce las consecuencias que puede tener. ... La iniciativa del Ayuntamiento de dejar en manos de promotores privados un total de 14 parcelas dotaciones para la construcción de viviendas de protección oficial, destinadas a alquileres temporales (no más de siete años) para jóvenes y mayores de 65 años, se ha topado con un recurso judicial presentado por la comunidad de propietarios de la urbanización de Quinta Alegre, ubicada en el número 32 de la calle Navarro Ledesma, en la Colonia de Santa Inés.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) ha admitido a trámite el recurso presentado por estos vecinos, que rechazan la construcción de uno de los edificios de VPO de alquiler temporal junto a sus pisos, en una parcela que hasta ahora estaba reservada para la realización de un equipamiento. En este caso, podría realizarse un bloque de planta baja más cuatro y ático para 43 ó 53 pisos, en función de que tengan mayor o menor superficie.

La comunidad de propietarios, asesorada por el despacho de abogados Ius Urbis, se opone a la construcción de estos alojamientos porque, según argumentan, el futuro inmueble les dejará «encajonados para toda la vida», según expusieron algunos vecinos en la última comisión plenaria de Urbanismo, a raíz de una moción presentada por la portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas.

El equipo de gobierno no comparte la postura vecinal

En aquella sesión, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, argumento que el solar ya estaba reservado para la construcción de un equipamiento que podría tener una altura similar. «Se va a seguir adelante en este plan para proporcionar vivienda a jóvenes y mayores. Respeto el interés de la comunidad, pero estamos para defender el interés general y no el particular», dijo Pomares.

A nivel judicial, el TSJA ha admitido a trámite el recurso de los vecinos, y ahora tendrán que formular la demanda. Según ha podido conocer SUR, su intención es pedir como medida cautelar que se paralice el futuro concurso para la cesión de los suelos, si bien circunscriben el pleito a esta única parcela, por lo que el Ayuntamiento podría tener en principio vía libre para ofertar las otras 13.

En cualquier caso, todavía es pronto para saber si esta acción judicial puede llegar a mermar o no el plan municipal para construir más de un millar de VPO de alquiler en suelos hasta ahora reservados para equipamientos. Esta posibilidad fue recogida en un decreto de la Junta aprobado a principios de este año, y refrendada por el Ayuntamiento en un acuerdo plenario del pasado 2 de julio.

En su recurso, el abogado de Ius Urbis Álvaro Ruiz impugna ese acuerdo del pleno municipal (aunque solo para lo que atañe a la parcela en cuestión), y también de forma indirecta el decreto de la Junta que lo avala. De prosperar el pleito, podría verse comprometida en los próximos años la validez de esa fórmula del Gobierno andaluz para promover la construcción de VPO en solares baldíos con el objetivo de paliar el ingente problema del acceso a la vivienda.