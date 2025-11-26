Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto de la parcela, ubicada en el número 32 de la calle Navarro Ledesma. Sur

El TSJA admite a trámite el recurso de unos vecinos que se oponen la construcción de un bloque de VPO junto a sus pisos

La parcela forma parte de los suelos que el Ayuntamiento quiere sacar a concurso para que promotores realicen alojamientos de alquiler temporal

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:37

Un nuevo plan urbanístico de Málaga se ve inmerso en un procedimiento judicial del que, por el momento, se desconoce las consecuencias que puede tener. ... La iniciativa del Ayuntamiento de dejar en manos de promotores privados un total de 14 parcelas dotaciones para la construcción de viviendas de protección oficial, destinadas a alquileres temporales (no más de siete años) para jóvenes y mayores de 65 años, se ha topado con un recurso judicial presentado por la comunidad de propietarios de la urbanización de Quinta Alegre, ubicada en el número 32 de la calle Navarro Ledesma, en la Colonia de Santa Inés.

