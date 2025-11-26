Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista

Apenas 24 horas después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Guardia Civil investiga en Málaga un nuevo asesinato ... bajo la sospecha de que se trata de un crimen machista. Una joven de 25 años ha sido encontrada muerta, con signos de violencia, en su domicilio de Campillos.

El hallazgo se produjo esta mañana. Agentes de la Benemérita acudieron a la casa de la joven, que vivía con su padre, y localizaron su cadáver en la segunda planta. El progenitor estaba trabajando en esos momentos.

Según las fuentes consultadas, el presunto autor, pareja o expareja de la víctima, ya habría sido detenido en otra provincia andaluza.