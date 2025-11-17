El filósofo y ensayista Javier Gomá, próximo invitado en el Aula de Cultura SUR
El director de la Fundación Juan March es una de las voces más influyentes del pensamiento español contemporáneo
SUR
Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:11
El filósofo y ensayista Javier Gomá, director de la Fundación Juan March y una de las voces más influyentes del pensamiento español contemporáneo, acudirá el ... próximo miércoles 26 al Aula de Cultura de SUR para dialogar sobre 'Fuera de carta', un libro en el que combina erudición y humor para reflexionar sobre asuntos aparentemente cotidianos que encierran cuestiones universales.
Autor de títulos como 'Imitación y experiencia' o 'Ejemplaridad pública', Gomá ha construido una obra que conecta con un público amplio y que invita a pensar sobre la vida cívica y personal desde una mirada accesible y a la vez rigurosa. En el encuentro, organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, hablará con el redactor jefe de SUR Alberto Gómez en la sede de Unicaja el 26 de noviembre a las 19 horas, en un evento cuya entrada es libre hasta completar aforo. Tras la conversación habrá firma de ejemplares por parte del autor.
