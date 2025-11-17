Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miércoles 26, desde las 19 horas

El filósofo y ensayista Javier Gomá, próximo invitado en el Aula de Cultura SUR

El director de la Fundación Juan March es una de las voces más influyentes del pensamiento español contemporáneo

SUR

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:11

El filósofo y ensayista Javier Gomá, director de la Fundación Juan March y una de las voces más influyentes del pensamiento español contemporáneo, acudirá el ... próximo miércoles 26 al Aula de Cultura de SUR para dialogar sobre 'Fuera de carta', un libro en el que combina erudición y humor para reflexionar sobre asuntos aparentemente cotidianos que encierran cuestiones universales.

