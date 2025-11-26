Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco de la Torre y Elisa Pérez de Siles, en las ruedas de prensa previas al pleno de este jueves jueves. P. R. Q.

Paco de la Torre pide al Gobierno que revise la tasa de basuras: «Hay diferencias que pueden sorprender entre municipios»

El equipo de gobierno del PP lleva una moción al pleno para que el Ejecutivo suavice los efectos de la tasa y que se homogenice entre las localidades. Con Málaga exige que la aplicación sea progresiva según nivel de ingresos

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

El último pleno del año, que se celebra este jueves, acaba con las basuras, precisamente con la tasa que tienen que aplicar los municipios tras ... la Ley 7/2022 del Gobierno de la nación para que se repercuta en las familias, industrias y comercios el coste que supone el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Lo cierto es que resulta curioso, una vez que el equipo de gobierno del PP, ya ha puesto en información pública inicial el proyecto de la tasa de basuras, que en este pleno lleven en una moción pedirle al Gobierno que reforme la citada ley para que «se suavicen los efectos» de su aplicación al tiempo que pide que se homogenicen las tasas en los distintos municipios españoles para que la diferencia entre los que pagan unos y otros ciudadanos se reduzca al mínimo posible. Como explicaba el regidor, sobre las distintas tasas de basuras que se conocen actualmente: «Hay diferencias que pueden sorprender entre municipios», pero no quiso ir más allá diciendo que podría haber agravios comparativos, como le preguntaban los periodistas sobre esta cuestión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  10. 10 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Paco de la Torre pide al Gobierno que revise la tasa de basuras: «Hay diferencias que pueden sorprender entre municipios»

Paco de la Torre pide al Gobierno que revise la tasa de basuras: «Hay diferencias que pueden sorprender entre municipios»