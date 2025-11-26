Paco de la Torre pide al Gobierno que revise la tasa de basuras: «Hay diferencias que pueden sorprender entre municipios»

El último pleno del año, que se celebra este jueves, acaba con las basuras, precisamente con la tasa que tienen que aplicar los municipios tras ... la Ley 7/2022 del Gobierno de la nación para que se repercuta en las familias, industrias y comercios el coste que supone el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Lo cierto es que resulta curioso, una vez que el equipo de gobierno del PP, ya ha puesto en información pública inicial el proyecto de la tasa de basuras, que en este pleno lleven en una moción pedirle al Gobierno que reforme la citada ley para que «se suavicen los efectos» de su aplicación al tiempo que pide que se homogenicen las tasas en los distintos municipios españoles para que la diferencia entre los que pagan unos y otros ciudadanos se reduzca al mínimo posible. Como explicaba el regidor, sobre las distintas tasas de basuras que se conocen actualmente: «Hay diferencias que pueden sorprender entre municipios», pero no quiso ir más allá diciendo que podría haber agravios comparativos, como le preguntaban los periodistas sobre esta cuestión.

El hecho es que el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aplicar la tasa de basuras en el segundo semestre de 2026, y para esa fecha aún no se habrá producido la revisión del IBI, que llevaba aparejada la citada tasa junto este impuesto de inmuebles desde el año 2001. Al ser preguntado De la Torre si hacerlo de esta forma podría implicar inseguridad jurídica, indicó que no lo estimaban así puesto que el IBI en todos estos años no había aumentado de forma paralela a los costes que se producen por la generación de residuos, y que en todo caso, como sólo se aplicaba en un semestre del año 2026, los ciudadanos notarían un menor coste. El hecho es, como está planteada acualmente la tasa de basuras en Málaga capital, las familias pagarán una media anual de 96 a 248 euros al año, según ha publicado este periódico.

No obstante, De la Torre ha incluido en la moción popular que el Ayuntamiento de Málaga se compromete al estudio riguroso de medidas que supongan bajadas sobre el IBI, «una vez conocidos los efectos reales de la puesta en marcha de la prestación por la aplicación de la Ley de Residuos», lo que en román paladino podría venir a ser, una vez que vean lo que recaudan estudiarán cómo bajar el IBI para que no haya descuadres en los ingresos.

El único partido que se ha posicionado desde el principio en contra de la tasa de basuras es Vox, que no cree en la agenda 2030 medioambiental de la UE, y del que hoy su viceportavoz, Yolanda Gómez, criticaba «la hipocresía de la izquierda», que apoyándola a priori ahora traía una moción sobre la tasa de basuras. En este caso se refería a la de Con Málaga, en la que grosso modo lo que demanda su viceportavoz, Toni Morillas, es que la tasa se aplique de forma progresiva según ingresos, y que se tenga especial sensibilidad con las familias en exclusión social, mujeres víctimas de género y otros colectivos con dificultades, a lo que el PP indicó que ya se habían hecho revisiones en la tasa de basuras incluyendo a las familias numerosas y en exclusión social, cuyo estudio, según ha publicado este periódico, abarcaría a unas 20.000 familias.

«Es necesario aplicar el principio de justicia social y de justicia fiscal», indicaba Morillas, quien veía poco riguroso que se aplicara la tasa de basuras sin la pertinente reducción del IBI, al tiempo de que se quejaba que no se había hecho distinción entre las viviendas de familias y las turísticas o las que tienen grandes tenedores (más de cuatro pisos vacíos) a los que exigía que se le cobrase una tasa mucho más abultada.

El portavoz socialista Dani Pérez, cuyo grupo municipal ha decidido volver a centrarse en el tema de la vivienda y reiterar que se declare Málaga ciudad tensionada, algo con lo que no está de acuerdo el PP, y votarán en contra, ha explicado que «el PP lo que no quiere hacerse cargo es de aplicar una tasa de basuras que exige la ley», indicando que en el Congreso de los Diputados los populares se abstuvieron, mientras que en la Unión Europea votaron a favor, y se quejó, junto a Morillas, de que el PP quería «eludir sus obligaciones» pidiéndole al Gobierno que revisase la aplicación de la ley, y por tanto de la tasa. No obstante, también dejó un recado para la coalición de IU y Podemos: afirmó que le sorprendía la iniciativa que presentaban, y también la del PP PP, sobre la tasa de basuras porque buscan «un tercero al que echarle la culpa». Pérez hacía esta apreciación precisamente porque que ley es del Gobierno, en donde el PSOE está en coalición con Sumar.