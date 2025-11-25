¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del martes, 25 de noviembre de 2025

SUR

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:22

Comenta

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox

LEER LA NOTICIA

Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad

LEER LA NOTICIA

Miles de personas recorren Málaga contra la violencia machista

LEER LA NOTICIA

La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

LEER LA NOTICIA

Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

LEER LA NOTICIA

Vidas tras la sombra del maltrato: «No quería ser una muerta más de las que aparecen en televisión»

LEER LA NOTICIA

El PTA genera ya un tercio del PIB y el empleo de la ciudad de Málaga

LEER LA NOTICIA

Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre

LEER LA NOTICIA

La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo

LEER LA NOTICIA

Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Top 50
  1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  3 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  8. 8

    8 Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  10. 10

    10 Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga

