Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo

La Guardia Civil investigó un caso similar de la misma progenitora, aunque ocurrió en otra provincia andaluza

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

La mujer acusada de vender a su bebé por 3.000 euros ya fue investigada anteriormente por intentarlo con otro hijo, según las pesquisas realizadas ... por la Unidad de Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  7. 7

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  8. 8

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  10. 10 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo

La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo