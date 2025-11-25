Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del proyecto del tercer hospital. SALVADOR SALAS
PRIMICIA SUR

La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

La UTE formada por SANDO, OHLA y Vialterra construirá el complejo hospitalario en un plazo de más de seis años y con un coste 543,36 millones de euros

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:42

Comenta

La Junta de Andalucía ha adjudicado oficialmente las obras del esperado tercer hospital de Málaga a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Construcciones ... Sánchez Domínguez SA (Sando), Obrascón Huarte Laín SA (OHLA) y Vialterra Infraestructuras SA por un importe de 543.362.250,06 euros (449 millones más IVA), según pudo saber este periódico. La financiación proviene de fondos europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  7. 7

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  8. 8

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  10. 10 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga