La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

La Junta de Andalucía ha adjudicado oficialmente las obras del esperado tercer hospital de Málaga a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Construcciones ... Sánchez Domínguez SA (Sando), Obrascón Huarte Laín SA (OHLA) y Vialterra Infraestructuras SA por un importe de 543.362.250,06 euros (449 millones más IVA), según pudo saber este periódico. La financiación proviene de fondos europeos.

El plazo de ejecución de las obras será de seis años y tres meses (75 meses) divididos en dos fases, la primera para levantar el edificio de aparcamientos anejo a la calle Blas de Lezo (un año y tres meses) y otra para edificar el complejo hospitalario en sí (cinco años o 60 meses). Además de las obras del hospital se adjudica la explotación de los aparcamientos. El periodo previsto para iniciar los trabajos es el primer semestre de 2026. También se adjudica la explotación del parking durante 23 años.

Concurso

El concurso suscitó la atención de los grandes grupos de construcción del país, atraídos por una inversión superior a los 607 millones de euros, de forma que el conjunto de empresas que se ha impuesto logró una puntuación global de 95,42 puntos, frente a los 78,93 cosechados por la UTE conformada por Dragados, Sacyr y Verosa y los 78,58 que obtuvieron Ferrovial, FCC Construcción, Heliopol y Guamar.

Ratificada la adjudicación a la UTE ganadora sin sorpresas tras estudiar la documentación aportada al SAS

La propuesta ganadora realizó la oferta económica más baja (449 millones, IVA excluido), frente a los 470,25 millones de euros de Ferrovial, FCC Construcción, Heliopol y Guamar o los 476,97 millones de euros de Sacyr, Dragados y Verosa. Pese a todo, en esos 543,6 millones de euros no se incluyen ni prórrogas ni modificados. El pasado 17 de octubre se produjo la propuesta de adjudicar a la UTE finalmente ganadora estos trabajos y, en este mes y medio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha analizado la documentación aportada, tras lo que ha ratificado la decisión inicial sin que haya lugar para las sorpresas.

Ampliar Imagen aérea del tercer hospital. SUR

Lo que queda claro es que, según han deslizado en diferentes comparecencias públicas los responsables autonómicos, será el hospital más grande de Andalucía y la mayor obra de ingeniería civil que se ha acometido en la comunidad en el último medio siglo, un proyecto que ha enfrentado un complejísimo camino administrativo con más de 30 hitos.

Sin duda, el tercer hospital es una antigua aspiración de la ciudad, que comenzó a exigir esta infraestructura a finales de los noventa, cuando incluso se hablaba de la posibilidad de ubicar un hospital en el Distrito Este de la urbe. Ya a mediados de la primera década de este siglo, la entonces consejera de Salud de la Junta socialista, María Jesús Montero, recicló la idea de un hospital en El Palo o Rincón de la Victoria en la de un macrohospital que propició un debate entre el Ejecutivo andaluz y el Ayuntamiento sobre cuál era la mejor ubicación. Nunca llegó a buen puerto la idea.

Una segunda vida para el proyecto

El PP retomó el proyecto al llegar al Gobierno autonómico en enero de 2019, pero este chocó con la realidad administrativa. Los deseos corrían más que los plazos y los requerimientos. Llegó incluso a hablarse de 2027 como fecha para concluir la obra, que va a coincidir en tiempo con la extensión de la línea 2 del Metro al Civil.

El presidente Juan Manuel Moreno ha afirmado en sede parlamentaria o en diversas apariciones públicas que la provincia estuvo «muy castigada durante décadas» en materia sanitaria y recordó que es la provincia andaluza con menos camas (1,57 por cada millar de habitantes) y menos médicos (12,30 facultativos por cada millar de habitantes), lo que explica, sin duda, la apuesta por este gran hospital que se levantará en los aparcamientos del Civil.

Ciudadanos y expertos colaboraron en la propuesta funcional del tercer hospital para el SAS, que cuenta con la complicidad de la sociedad civil

Más de 400 profesionales y vecinos de la ciudad se implicaron en diversos grupos de trabajo para dar ideas y reflexionar acerca del tercer hospital y presentar una propuesta de plan funcional al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Fases de construcción

Antes del inicio de la construcción, habrá una fase de obras previas que supondrán la demolición del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, el traslado de un aljibe, la realización de una línea de media tensión y la construcción de accesos y conexiones, iniciativas que este lunes mismo abrían su plazo de licitación.

Ampliar Zona más cercana a Blas de Lezo, en la que se levantará el edificio de aparcamientos. SALVADOR SALAS

La fase cero durará dos meses y consistirá en la ejecución de un parking al aire libre de 650 plazas en la parcela del Civil. Después, llegará la primera fase con un edificio de aparcamientos a espaldas de los bloques de la calle Blas de Lezo: siete plantas de altura y tres bajo rasante, que supondrá la creación de 839 plazas. Esta fase durará 15 meses.

En la segunda fase, se construirá el edificio del hospital en sí, de cuatro niveles bajo rasante y once de altura, con un parking ubicado en las plantas menos dos y menos tres. En este, se habilitarán 928 plazas para coches y 128 para motos (1.056 en total). Habrá espacio reservado en ambos aparcamientos para sanitarios y vecinos.

El hospital contará con 815 habitaciones individuales (que pueden desdoblarse y superar las 1.600 si fuera necesario), 48 quirófanos, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, 40 consultas de enfermería y espacio para la docencia y la investigación.

El diseño ha corrido a cargo de los estudios Lamela y Aidhos, con la colaboración de Sener y ARCS en los aspectos técnicos.

La obra genera un gran bulevar ciudadano

La parcela, de 53.000 metros cuadrados, ha planteado un gran reto a los arquitectos por sus desniveles y el edificio hospitalario posee cuatro torres que emergen de un basamento de cinco niveles que da toda la vuelta al inmueble. Las torres se destinan a hospitalización y cuidados clínicos. Se han generado dos bandas de circulación, una pública y otra interna que dividen el edificio en tres franjas horizontales, lo que se potencia con un gran vestíbulo en tres niveles.

El nuevo hospital se integra en la ciudad con una gran plaza y pasarelas que lo conectan con el Civil y el Materno

Además, se genera un gran bulevar entre el Civil y el nuevo Hospital, con el fin de que el hospital sea permeable. Los transeúntes podrán discurrir por la gran plaza, que genera nuevos ejes, así como también dos grandes pasarelas salen del tercer hospital hacia el Civil y al Materno. El nuevo enclave contará con grandes aceras y zonas ajardinadas (20.000 metros cuadrados).

Un edificio inteligente y sostenible

El edificio usará la aerotermia (un sistema de climatización que extrae energía térmica del aire exterior y la lleva dentro para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria) para producir 12 MW de calor y ocho de frío, con el fin de aprovechar las condiciones climáticas de Málaga, de forma que se recupera la energía de la refrigeración para conseguir el calor del hospital de mayo a octubre sin gasto energético.

Ampliar Perspectiva aérea de los aparcamientos del Hospital Civil. SALVADOR SALAS

Muchos de los componentes serán fabricados en serie en una planta industrial y se montarán al ser trasladados al edificio. Existen además cuatro cubiertas con placas fotovoltaicas que permitirán producir energía para cubrir el 12% de las necesidades climáticas.