Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una nueva alerta para intentar dar con el paradero de Araceli, una vecina de Alhaurín de la Torre de ... la que no se sabe nada desde el pasado día 20 de noviembre, lo que ha llevado a su entorno a denunciar esta situación.

La mujer tiene 58 años y, de acuerdo con la descripción que ofrece la entidad, mide 1,68 metros, es de complexión delgada y tiene tanto el pelo como los ojos de color negro.

En caso de que alguien tenga alguna pista sobre el paradero de la mujer, puede contactar con la asociación a través del número 868.28.67.26. También puede avisar a la Policía Nacional (091), Policía Local (092) o al servicio de Emergencias 112-Andalucía.