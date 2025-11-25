Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre
La mujer lleva en paradero desconocido desde el pasado día 20 de noviembre
Martes, 25 de noviembre 2025, 12:45
La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una nueva alerta para intentar dar con el paradero de Araceli, una vecina de Alhaurín de la Torre de ... la que no se sabe nada desde el pasado día 20 de noviembre, lo que ha llevado a su entorno a denunciar esta situación.
La mujer tiene 58 años y, de acuerdo con la descripción que ofrece la entidad, mide 1,68 metros, es de complexión delgada y tiene tanto el pelo como los ojos de color negro.
En caso de que alguien tenga alguna pista sobre el paradero de la mujer, puede contactar con la asociación a través del número 868.28.67.26. También puede avisar a la Policía Nacional (091), Policía Local (092) o al servicio de Emergencias 112-Andalucía.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión