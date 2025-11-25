Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre

La mujer lleva en paradero desconocido desde el pasado día 20 de noviembre

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una nueva alerta para intentar dar con el paradero de Araceli, una vecina de Alhaurín de la Torre de ... la que no se sabe nada desde el pasado día 20 de noviembre, lo que ha llevado a su entorno a denunciar esta situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  4. 4 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  8. 8 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  9. 9

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  10. 10

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre

Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre