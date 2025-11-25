Cuatro fallecidos por un escape de gas en Torrox
El suceso, registrado a las 15.20 horas de este martes, ha tenido lugar en la barriada El Pontil, en el casco histórico del municipio axárquico
Martes, 25 de noviembre 2025, 16:36
Cuatro personas han fallecido este martes 25 de noviembre a consecuencia de un escape de gas en la localidad de Torrox. Según ha podido saber ... SUR, el suceso ha tenido lugar sobre las 15.20 horas de la tarde en barriada El Pontil, ubicada en el casco histórico del municipio axárquico.
Por el momento no han trascendido más datos acerca del suceso o de las víctimas que, al parecer, son de origen marroquí.
(Habrá ampliación)
