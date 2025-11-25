El PTA genera ya un tercio del PIB y el empleo de la ciudad de Málaga

Las cifras de empresas, facturación y empleo que aglutina Málaga TechPark son ya de por sí notables: 715 compañías, 4.181 millones de euros y ... casi 28.000 trabajadores se concentran en este enclave de Campanillas. Pero hoy se ha conocido, gracias a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Málaga, que el impacto real de la tecnópolis va mucho más allá de esos indicadores. Y es que sumando el impacto indirecto y el inducido, hay que multiplicar casi por tres cada euro y cada empleo generado por la actividad de las empresas allí alojadas. Así, dicho informe concluye que la tecnópolis es el origen del 35% del Producto Interior Bruto (PIB) y del 31,6% del empleo de la capital malagueña: cifras muy importantes que dan idea de lo que llega a representar ya la tecnología para la ciudad.

Si este estudio de impacto se enmarca en el ámbito provincial, los economistas pertenecientes al Instituto Universitario de Investigación en Economía y Empresa para la sociedad concluyen que Málaga TechPark genera el 10,7% del PIB y el 9,6% del empleo (sumando, de nuevo, el efecto directo, indirecto e inducido de la actividad de sus empresas). Y si se lleva el análisis al ámbito andaluz, el peso de la tecnópolis es del 2,3% del PIB y del 2% del empleo.

El peso específico del PTA en la economía malagueña, provincial y andaluza ha aumentado de forma destacada, acelerándose especialmente desde 2021. Así, en 2016, dicho impacto no llegaba al 20% del PIB de la ciudad y en 2021 estaba en torno al 22%, llegando sólo dos años después al 35%. En términos absolutos, hablamos de 4.836 millones de euros. En empleo la evolución ha sido similar: ha pasado de representar el 20% de la fuerza laboral de la ciudad en 2016 al 31,6% en 2023. El impacto sobre el empleo equivale, en términos absolutos, a casi 71.000 puestos de trabajo.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha presentado hoy este informe, en calidad de presidenta de MálagaTechPark, junto a su director general Felipe Romera, y a los autores del mismo. La conclusión del informe es que la tecnópolis «se consolida como una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la innovación y la generación de empleo en Andalucía», en palabras de España, que ha destacado el «buen momento» que atraviesa la tecnópolis, en máximos históricos de ocupación y empleo y a la espera del inicio de las obras de la futura sede de IMEC.

«Málaga TechPark es hoy una infraestructura que es esencial, estratégica y que tiene un altísimo valor añadido para la economía andaluza. Y es mucho más que un espacio físico; estamos hablando de un ecosistema, una comunidad donde hay empresas y profesionales que están trabajando en sectores de vanguardia», ha explicado la consejera, destacando que en sus tres décadas de existencia el PTA «ha acompañado a Málaga en su transformación y la ha posicionado como una ciudad moderna, tecnológica, innovadora y abierta al mundo».

Productividad por encima de la media

Otra conclusión del informe es la elevada productividad media por trabajador de las empresas alojadas en el Parque Tecnológico, que está un 43% por encima de la media de las compañías andaluzas. Una cualidad que, para los autores, está vinculada a la alta representación en el recinto de sectores tecnológicos de alto valor añadido como las telecomunicaciones o la informática. Cada trabajador genera 157.199 euros de media, según el informe.

Metodología

Este estudio se ha realizado con los datos de facturación y empleo de la tecnópolis de 2023, así como con información procedente de la contabilidad regional y provincial facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de andalucía (IECA). Lo firman siete investigadores pertenecientes al IInstituto Universitario de Investigación en Economía y Empresa para la sociedad, adscrito a la UMA, encabezados por Fernando Isla y Laura Moniche. Han utilizado la metodología Input-Output, el estudio de multiplicadores tipo II y el análisis de multiplicadores SAM (Social Account Matrix), a partir del Marco Input-Output de Andalucía y de la Matriz de Contabilidad Social de Andalucía.

Explicado en términos sencillos, el impacto directo, indirecto e inducido serían como las ondas que genera una piedra en el agua: de la más cercana a la más lejana. El impacto directo sería, por así decirlo, el dinero que facturan y las personas que contratan directamente las empresas del Parque. A ello se sumaría el impacto indirecto que genera la actividad de esas empresas: los productos y servicios que adquieren, alquilan o subcontratan, sus relaciones con otras compañías... Y a esto, por último, se sumaría el efecto inducido que generan sus trabajadores directos e indirectos en términos de renta y consumo, multiplicando así la riqueza generada. De ahí que se hable de que por cada euro que se genera en el Parque, llegan tres a la economía malagueña y andaluza.