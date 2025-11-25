Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Isla presenta el informe ante Felipe Romera y Carolina España. Marilú Báez

El PTA genera ya un tercio del PIB y el empleo de la ciudad de Málaga

Un estudio elaborado por la UMA indica que cada euro o empleo facturado en Málaga TechPark acaba multiplicado prácticamente por tres por su impacto indirecto e inducido

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

Las cifras de empresas, facturación y empleo que aglutina Málaga TechPark son ya de por sí notables: 715 compañías, 4.181 millones de euros y ... casi 28.000 trabajadores se concentran en este enclave de Campanillas. Pero hoy se ha conocido, gracias a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Málaga, que el impacto real de la tecnópolis va mucho más allá de esos indicadores. Y es que sumando el impacto indirecto y el inducido, hay que multiplicar casi por tres cada euro y cada empleo generado por la actividad de las empresas allí alojadas. Así, dicho informe concluye que la tecnópolis es el origen del 35% del Producto Interior Bruto (PIB) y del 31,6% del empleo de la capital malagueña: cifras muy importantes que dan idea de lo que llega a representar ya la tecnología para la ciudad.

