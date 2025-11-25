Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

El vial conectará la autovía MA-21 a la altura del aeropuerto con la calle Antón García Abril, junto a Nike Factory

Juan Soto

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Las obras para acabar con los atascos en el entorno de los centros comerciales Bahía Málaga -donde se encuentra Ikea- y Plaza Mayor ya se ... han puesto en marcha. La junta de compensación que acomete los trabajos prevé acabar con uno de los puntos negros de tráfico cada fin de semana antes del próximo verano.

