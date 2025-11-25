Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Las obras para acabar con los atascos en el entorno de los centros comerciales Bahía Málaga -donde se encuentra Ikea- y Plaza Mayor ya se ... han puesto en marcha. La junta de compensación que acomete los trabajos prevé acabar con uno de los puntos negros de tráfico cada fin de semana antes del próximo verano.

La actuación consiste en la creación de un nuevo carril de acceso y salida desde la autovía MA-21 a la altura de la base aérea en dirección a Málaga. En este punto ya han comenzado los movimientos de tierra para crear el futuro carril, que conectará la autovía con la rotonda que hay junto a la calle Antón García Abril, entre Nike Factory y McArthurGlen Designer Outlet.

Los trabajos comenzaron el pasado mes de agosto y cuentan con un presupuesto de ejecución de aproximadamente 3,5 millones de euros. El aspecto más reseñable de la obra es la necesidad de sortear las vías del tren que discurren en ese tramo paralelas a la autovía. Para ello deben demoler el paso elevado que actualmente existe en la zona y construir un paso inferior a través de un cajón hincado bajo las vías del tren. Adelantan que estos trabajos no afectarán en ningún momento al tráfico ferroviario en la zona.

Los promotores de la actuación estiman que más de 20% del tráfico de salida del ámbito de Bahía de Málaga podrá salir en dirección a Málaga por esta salida, por lo que será una herramienta más para facilitar los movimientos de tráfico en la zona. «Beneficiará a todos los clientes de los centros y operadores comerciales».

Esta nueva infraestructura viaria lleva en tramitación desde febrero del año pasado, cuando Urbanismo aprobó el proyecto de ejecución del nuevo vial. Sin embargo, la necesidad de expropiar dos fincas que eran propiedad de Adif y que suman 2.200 metros cuadrados ha retrasado su inicio definitivo.

Atascos de hasta una hora

La ejecución de este nuevo vial lleva en proceso mucho más tiempo. En febrero de 2020, hace ya más de cinco años, los gestores de Plaza Mayor y de Bahía Azul se comprometieron a hacerlo realidad. Entonces hablaron de «un vial provisional y transitorio» tras sufrir toda una serie de episodios de atascos de más de una hora para lograr salir de ambos complejos.

Su necesidad, sin embargo, era una realidad desde mucho tiempo antes, casi desde el mismo momento en el que se desarrolló todo el sector y las caravanas se convirtieron en una constante en la zona, con hasta una hora de espera para abandonar alguno de los recintos en horas punta. Y es que además de Ikea y Plaza Mayor, en la zona se encuentran otras grandes empresas como el centro de marcas de lujo McArthurGlen Designer Outlet, Porcelanosa, Obramat o Nike Factory.

Aunque la zona prevé seguir creciendo. En el mismo entorno en el que se ejecutan los trabajos del nuevo vial, la empresa Sould Park ha comenzado las obras de un parque de atracciones familiar de 15.000 metros cuadrados que incluirá, además de una gran zona de atracciones mecánicas, una bolera de 24 pistas, un 'sports bar' y un minigolf de 2.500 metros cuadrados.

Este nuevo acceso forma parte de las actuaciones exigidas por el Ayuntamiento para la futura ampliación del outlet -que ganará 14.000 metros cuadrados- y de Plaza Mayor -que sumará otros 7.500-. Para ello, los propietarios del centro comercial tendrán que mejorar los accesos, entre otras añadiendo dos carriles más a la MA-20 y desdoblando la carretera del Campo de Golf.