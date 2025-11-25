Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella
Cristina Cánovas y Diego Aguilar recogen en el Teatro Sohrlin la chaquetilla que acredita el brillo para su restaurante en la capital
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:29
Se confirmaron los buenos augurios de quienes lo venían pidiendo en las últimas ediciones: Palodú ha conseguido entrar en el firmamento gastronómico local. El restaurante ... que capitanean Cristina Cánovas y Diego Aguilar en el Centro de Málaga acaba de recibir su primera estrella Michelin. Lo ha hecho esta noche durante la gala que se celebra en el Teatro Sohrlin de Málaga.
La Guía Michelin España 2026 ha otorgado así su prestigioso brillo a la cocina que ofrece la pareja malagueña en su local de la calle Sebastián Souvirón, adonde se mudaban desde Teatinos hace justo dos años en busca de esa libertad que le permitiera desarrollar la alta cocina que llevaban dentro. Dos menús degustación basan su propuesta, marcada por una reinterpretación contemporánea del recetario tradicional en la que no falta el gazpachuelo.
