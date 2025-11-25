Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga

Cocina de mercado, respeto al producto, y mucha alma malagueña y andaluza marcan la propuesta de Cristina Cánovas y Diego Aguilar en Palodú. Siempre han ... sido sus máximas. Casi doce años después de abrir sus puertas, aún más.

Porque el proyecto de esta pareja malagueña, dentro y fuera de los fogones, ha ido evolucionando desde el modesto gastrobar hasta entrar en el firmamento de la alta cocina, afianzándose desde su traslado de Teatinos al Centro. Ahí, en la calle Sebastián Souvirón, invitan a la pausa en el local que inauguraban hace dos años tras una reforma de la que se encargaba Lago Interioriza. En un ambiente elegante, pero a la vez cercano, sin sofisticaciones y con cocina abierta, ofrecen dos menús que van cambiando según temporada y mercado. En ellos reinterpretan el recetario tradicional con una mirada contemporánea en la que no falta su buena ración de técnica ni una pizca de exotismo.

El menú corto, llamado Alcazul, tiene un precio de 110 euros (con opción de maridaje por 65), e incluye una secuencia de aperitivos compuesta por gazpacho verde con yuzu kosho (condimento japonés a base de yuzu y pimiento chile), cristal de maíz con pollo y miso negro, y taco de hierbas con pargo, nori (alga marina) y tobiko (hueva de pez volador). En los pases principales: jurel con ajoblanco y codium, lengua de vaca con tártara de kéfir, gamba blanca con pollo y limón fermentado, pimiento asado con caramelo y cebolleta, tempura con yema y papada, cordero con apiobola y, por supuesto, un clásico que les acompaña desde hace años: el salmonete con gazpachuelo. Como postre, tomate con queso de cabra y bizcocho con yuzu, miso y palodú.

Josele

Por su parte, el menú largo, denominado Palodú, tiene un precio de 130 euros (con maridaje por 75) y repite los mismos platos de Alcazul, añadiendo dos más entre los principales: puerro, miel y ceniza, y merluza con naranja y aceituna aloreña, otro plato que apela a las raíces malagueñas. En la parte dulce, también el menú Palodú cuenta con una elaboración adicional: chocolate, azafrán y sal de naranja.

Cristina Cánovas y Diego Aguilar son la cara visible y los impulsores de Palodú, pero lo mismo que ha crecido el restaurante, también ha crecido el equipo. Ahora les acompaña en la cocina Sergio Camacho, y al frente de la sala se encuentran Nacho Maraña y Ana Cánovas, hermana de Cristina, que poco a poco fue formándose hasta que en La Cónsula se dio cuenta de que estaba en el camino correcto. Hoy busca por todos los medios la felicidad del cliente, tanto en el servicio como a través de una bodega con la que aspira a sorprender con originales etiquetas. Todo queda en casa.