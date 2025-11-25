Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristina Cánovas y Diego Aguilar Josele

Cristina Cánovas y Diego Aguilar, un hilo rojo de elegancia, esfuerzo y raíces

Se conocieron hace trece años en El Lago y desde entonces han ido creciendo de la mano hasta conseguir la estrella Michelin en Palodú

Marina Martínez

Marina Martínez

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:28

Había un hilo rojo que les unía. Y estaba en la cocina. Cristina Cánovas siempre tuvo curiosidad por ella. Desde pequeña apuntaba maneras. Le contagió ... esa pasión su madre. Era cuestión de tiempo que encaminara su vida en esa dirección. Se formó en La Cónsula, pero fue El Lago su punto de inflexión. Llegó al restaurante marbellí para hacer prácticas y su responsable allí era Diego Aguilar. Desde entonces, sus caminos no se han separado. Ni dentro ni fuera de los fogones.

