Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Foto de familia de los galardonados durante la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2026, este martes en Málaga. EFE

El triunfo de Enigma no salva una gala Michelin sin nuevos tres estrellas

La guía congela la categoría reina, que se mantiene con 16 restaurantes, mientras concede 5 segundas estrellas y 25 primeras, la mayoría a jóvenes cocineros rurales

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:21

Comenta

Se rumoreaba con cierta inocencia que Michelin iba a batir un récord concediendo, de una tacada, la tercera estrella hasta a tres restaurantes. Nada más ... lejos de la realidad. Esta vez la guía ha decidido dejar desierto el premio gordo, aunque sí mantiene las tres estrellas a los 16 restaurantes que las ostentaban hasta ahora. No es la primera vez que sucede: en 2015, 2016 y 2019 tampoco hubo ningún nuevo triestrellado, pero últimamente la cocina española se había malacostumbrado a recibir una o dos novedades por año. Tampoco se cumplieron las profecías de los agoreros que advertían de que una casa histórica podía ser degradada en la gala celebrada este martes en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  3. 3 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  10. 10 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El triunfo de Enigma no salva una gala Michelin sin nuevos tres estrellas

El triunfo de Enigma no salva una gala Michelin sin nuevos tres estrellas