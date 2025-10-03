Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gala The Best Chef en Milán. G.E

Rasmus Munk, chef de Alchemist, vuelve a ser coronado mejor cocinero del mundo en 2025

La gala Best Chef, celebrada en Milán, deja fuera del podio a los españoles, aunque otorga premios a 54 cocineros, con Nacho Manzano como principal novedad

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:14

Y el ganador es: Rasmus Munk. Por segundo año consecutivo, el chef del danés Alchemist se alza con el grandilocuente título de mejor chef del ... mundo, seguido en el podio por la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko, y el indio Himanshu Saini, al frente de Trèsind Studio en Dubái. Los ganadores de la nueva edición de The Best Chef Awards se dieron a conocer anoche en Milán, y no traen buenas noticias para la gastronomía patria. Tras años de dominio español —Dabiz Muñoz ganó tres veces seguidas entre 2021 y 2023, Joan Roca fue primero en 2017 y 2018, y Albert Adrià alcanzó el segundo puesto el año pasado—, esta vez no hay presencia nacional en el podio. Sí figuran hasta 54 cocineros españoles en el listado, 14 más que el año pasado, aunque su peso se diluye entre los más de 700 galardonados.

