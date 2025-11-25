Carolina España: «La gastronomía es un pilar fundamental para atraer al turismo de alto nivel»

La celebración de la gala Michelin en Málaga ha sido valorada por las diferentes administraciones que han impulsado su presencia en la provincia. Antes de ... que comenzaran a repartirse los galardones, responsables de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga han defendido la importancia del sector gastronómico en el desarrollo de la región.

La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que la gala Michelin se celebre aquí «es porque Málaga y Andalucía están de moda». Ha añadido que la comunidad «es una tierra de buena comida y magníficos chefs».

España ha señalado que la gala es sinónimo de prestigio y calidad, al igual que lo es la región. «Estamos convencidos de que la gastronomía es un pilar fundamental para atraer al turismo de alto nivel, de calidad». Por último, ha defendido la cocina mediterránea como marca Andalucía «porque tenemos la mejor despensa del mundo».

El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, también ha valorado la importancia de que Málaga acoja la presentación de la gala porque supone «una magnífica posibilidad de promoción». A su juicio, la gastronomía «es fundamental para atraer y retener talento».

De la Torre ha hecho recuento de los nueve restaurantes que hay con estrella en la provincia y ha señalado que «estamos encantados de aportar desde Málaga para que Andalucía y España avancen».

Al inicio, la directora de Michelin España, María Paz Rovira, se ha mostrado satisfecha porque «Málaga representa una diversidad gastronómica de excepción y es un privilegio estar aquí».

Cuestionada por el presentador de la gala, Javier Vázquez, ha aprovechado para valorar el trabajo que realizan los inspectores, «profesionales con una formación de base de grandes escuelas y una gran experiencia». De ellos ha dicho que realizan un trabajo de gran responsabilidad «porque con su trabajo pueden cambiar la vida de muchas personas».