Los chefs con estrella, durante la presentación de la gala el pasado mes de octubre. Salvador Salas

Un menú de once estrellas para celebrar la gran noche de Michelin en Málaga

Los chefs de todos los restaurantes distinguidos con este sello de excelencia servirán una cena tipo cóctel compuesta por 18 platos

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:54

Los alrededor de 700 invitados que acuden este martes a la presentación de la guía Michelin en Málaga van a disfrutar de un menú exclusivo ... elaborado con mimo por los chefs de los nueve restaurantes con estrella Michelin que hay en la provincia y que atesoran hasta once galardones (sin contar con las que puedan caer durante la gala previa).

