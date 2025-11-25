Un menú de once estrellas para celebrar la gran noche de Michelin en Málaga

Los alrededor de 700 invitados que acuden este martes a la presentación de la guía Michelin en Málaga van a disfrutar de un menú exclusivo ... elaborado con mimo por los chefs de los nueve restaurantes con estrella Michelin que hay en la provincia y que atesoran hasta once galardones (sin contar con las que puedan caer durante la gala previa).

La cena, que ha sido coordinada por los cocineros Marcos Granda y Benito Gómez -los únicos con dos estrellas de Málaga- estará compuesta por 18 platos, dos por cada cocinero. Será de pie y tipo cóctel con diferentes estaciones en las que se irán poniendo los platos. Participarán los restaurantes Bardal, Skina, Back, Blossom, José Carlos García, Kaleja, Messina, Nintai y Sollo.

Según ha podido saber este periódico, el restaurante Bardal (2*), de Benito Gómez, ha preparado ostra en manteca colorá y calamar frito en amarillo; Skina (2*), con su chef Mario Cachinero a la cabeza, ofrecerá gazpachuelo a lo pobre con sepionet y patatas y uno de los postres compuesto por chocolate y banana.

David Olivas, del restaurante marbellí Back (1*), sorprenderá con chicle-foie, escabeche de perdiz y pistachos, y carrillera de chivo malagueño, curry andaluz con espaguetis de arroz y coco. Emi Schobert, de Blossom (1*), servirá un tartar de ciervo con espuma de cebollino y un helado de maíz, cremoso de kombu tostado y crocante de maíz; mientras que José Carlos García, del restaurante con su mismo nombre (1*) cocinará boquerón, pipirrana y mango, y zurrapa malagueña.

El chef Dani Carnero, de Kaleja (1*) servirá pochas 'aliñás', porra blanca y pimiento verde; y gamba blanca, coliflor, raifort y brócoli; mientras que el marbellí Messina (1*), con su chef Mauricio Giovanini al frente, preparará erizo micuit con agua de raíz de apio, y lubina, crema de chirivía y jugo de algas.

Por su parte, Nintai (1*), con la presencia de Alberto Igeño y Manuel de Bedoya, servirá berenjena con sésamo, miso y shirumono de shiitake, y wagyu A5 curado de koji sobre brioche de té matcha; y Sollo (1*), de Diego Gallegos, rematará con angula ahumada, consomé de ibérico, peras y encurtidos, y tartar de atún rojo macerado en grasa de chuleta, leche de tigre y huevas.

El menú que se servirá tras la gala es uno de los secretos mejor guardados por la organización, que no lo ha hecho público en ningún momento. De hecho, durante la presentación de los cocineros que se han encargado de elaborarlos no quisieron dar ningún detalle. «Será totalmente representativo de la cocina de cada restaurante», fue lo máximo que pudieron decir los cocineros.