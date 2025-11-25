Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez

Miles de personas recorren Málaga contra la violencia machista

Las organizadoras denuncian la falta de implementación de políticas públicas firmes y el aumento de todas las formas de agresión machista y de los discursos negacionistas

Cristina Vallejo

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:32

La manifestación convocada por las organizaciones feministas de Málaga capitaneadas por la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero' acaba de echar a andar pasadas ... las siete y media de la tarde. Parte de la plaza de la Merced, de ahí comenzará a discurrir por la calle Alcazabilla para atravesar Císter, llegar a la Plaza de la Marina, desde donde circulará por calle Larios para acabar en la plaza de la Constitución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

