Miles de personas recorren Málaga contra la violencia machista

La manifestación convocada por las organizaciones feministas de Málaga capitaneadas por la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero' acaba de echar a andar pasadas ... las siete y media de la tarde. Parte de la plaza de la Merced, de ahí comenzará a discurrir por la calle Alcazabilla para atravesar Císter, llegar a la Plaza de la Marina, desde donde circulará por calle Larios para acabar en la plaza de la Constitución.

La marcha está marcada por el reciente asesinato de María Victoria, de 60 años, que murió a puñaladas presuntamente propinadas por su exmarido este sábado en Rincón de la Victoria. Con ella ya son cinco las víctimas mortales del machismo este año en la provincia de Málaga y 39 en todo el país. Los nombres de todas las asesinadas desde que hay registros oficiales, que datan desde el año 2003, están escritos en una de las grandes pancartas que portan todos los años las manifestantes. Suman ya una lista de 1.334, de acuerdo con los registros oficiales, que en la pancarta que celosamente guarda la Plataforma Violencia Cero son algunas más, porque no sólo cuentan las asesinadas a manos de parejas y exparejas, sino también, por ejemplo, las prostitutas muertas por asaltos de sus clientes. El último nombre de ese terrible inventario corresponde a una mujer asesinada en Málaga: la citada María Victoria. El primer nombre también es el de una mujer a la que el patriarcado segó la vida en esta provincia: fue Diana Yanet, a quien su pareja mató tirándola por el balcón en Fuengirola una noche de Reyes.

Las que antes llegan a La Merced son las veteranas. Isabel Marín cuenta que lleva manifestándose contra la violencia de género más de treinta años, desde antes del asesinato de Ana Orantes, la víctima que removió al país asesinada por su marido después de contar su testimonio en televisión y que desató la conciencia y la ola regulatoria de protección a las mujeres. «Veníamos con nuestras hijas y alguna de ellas ya es abogada en Madrid, figúrate», dice. Forma parte de las más tempraneras en llegar a La Merced. «Esta mañana ya he estado en Torremolinos, en el acto institucional, y he dado una cuantas charlas a chicas sobre lo que es el feminismo», cuenta.

Antes de arrancar la manifestación, Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las violencias machistas Violencia Cero, en declaraciones a SUR, comenta que este año quiere hacer hincapié en la violencia que tiene lugar en las redes y el negacionismo. Éste, dice Martín, «está haciendo mucho daño, sobre todo entre la gente joven, pero la verdad es que es una gota que va calando en toda la sociedad».

Mientras Martín habla con SUR, llega la policía. Anuncian que cortarán la calle a las 19.20 de la tarde. La gente se preparará para salir. Hace frío. Las mujeres, muchas de violeta, van abrigadas. Comienzan a tocar los tambores. El ambiente se va calentando. Muchos abrazos y saludos.

«Denuncia archivada, mujer asesinada», comienzan a gritar.

Palestinos que viven en Málaga se suman a la manifestación por Alcazabilla: «Queremos la libertad de todo el mundo», defienden. Caminando por ahí también Marta Galiano Sanz, su madre, su hermana y su pequeña sobrina, tres generaciones: «Ojalá ella, por la niña, viva otra cosa, pero pinta mal. Soy maestra y lo veo en el colegio, en las redes sociales, la misoginia de los discursos».

De repente, un chico vende una revista antifascista. Saltan María Pérez y Rocío García: «Los hombres aprovechan cualquier momento para reivindicar lo suyo. Yo también soy antifascista. Pero siempre nos parasitan y nos fagocitan. Hoy somos nosotras contra el machismo».

Contenido del manifiesto

El asesinato es la violencia extrema ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo. La manifestación convocada y que ya recorre la ciudad también denuncia otras expresiones del machismo y otro tipo de agresiones. La organización, en el manifiesto que se leerá al final de la marcha y al que ya ha tenido acceso este periódico, pone de relieve el aumento de la violencia sexual a manos de hombres, especialmente jóvenes, «voraces consumidores de pornografía»; así como el hecho de que España sea el primer país de la Unión Europea en consumo de prostitución de mujeres y niñas; y denuncia los vientres de alquiler: pese a ser una práctica ilegal aquí, anualmente, denuncia la organización, más de mil niñas y niños «son comprados y registrados en España mediante la mal llamada gestación subrogada». El movimiento feminista de Málaga también reiterará su denuncia de la «violencia institucional y la justicia patriarcal» que «revictimizan» a las mujeres.

Frente a ello, el texto que se leerá al final de la marcha enumera una serie de exigencias de las organizaciones feministas de la provincia que pasan por mayor dotación e implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra la violencia de género; formación en igualdad de oportunidades y contra las violencias machistas en la justicia y el ámbito educativo e implantación de la educación afectivo-sexual obligatoria apropiada a cada edad; el respeto y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos -el aborto- en el sistema público de salud; la revisión profunda del sistema VioGen, además de justicia y reparación para las mujeres afectadas por el fallo del sistema de pulseras; una ley abolicionista del sistema prostitucional; o respuestas legislativas a las nuevas formas de violencia digital y que no se pueda acceder a contenidos pornográficos en las redes. «Volvemos a salir a la calle para denunciar la falta de implementación de políticas firmes y reales incluido el nuevo pacto de estado contra la violencia machista, el aumento de todas las formas de violencias machistas y los discursos negacionistas», así sintetiza la organización sus motivos para manifestarse un año más.

Éste es el cuarto año en el que hay dos manifestaciones diferentes en ciudades como Madrid o Sevilla, debido a la brecha que se abrió en el movimiento feminista cuando se tramitaba la ley trans, dada la consideración que el texto daba al género (más una elección que una construcción social), aunque también resurgió la discrepancia respecto a la prostitución, dado que entre las feministas hay un sector abolicionista y otro que aboga por su regulación. En Málaga persiste una única marcha que reúne a todas las sensibilidades, lo que las asociaciones de mujeres de Málaga consideran un logro, un éxito.