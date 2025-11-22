Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 22 de noviembre de 2025

SUR

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:35

Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria

La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas

Duras pintadas en La Rosaleda contra la gestión del Málaga

Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja

Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil

El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»

Juan Jesús Antúnez, de la 'repesca' para entrar en Economía y ADE a ser el número uno del país

Funes: «Este es un partido para no salirse del plan, está claro»

Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  3. 3 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  4. 4 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  5. 5 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  8. 8 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Five Guys ya tiene fecha de apertura en el Centro de Málaga

