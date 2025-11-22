Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las pintadas aparecidas en un muro del Anexo.

Una de las pintadas aparecidas en un muro del Anexo. DANIEL MALDONADO

Duras pintadas en La Rosaleda contra la gestión del Málaga

'Loren, Kike y JMM sois los siguientes', alude uno de los mensajes en un muro del Anexo a los responsables de la entidad manifestando el descontento por el rumbo deportivo del equipo y la elección en el cambio de entrenador

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

La Rosaleda amaneció este sábado con pintadas contra la gestión del Málaga, algo que no es la primera vez que sucede en la actual etapa, ... con la deriva judicial y en el octavo año ya consecutivo sin que el equipo blanquiazul juegue en Primera División.

