Duras pintadas en La Rosaleda contra la gestión del Málaga

La Rosaleda amaneció este sábado con pintadas contra la gestión del Málaga, algo que no es la primera vez que sucede en la actual etapa, ... con la deriva judicial y en el octavo año ya consecutivo sin que el equipo blanquiazul juegue en Primera División.

En esta ocasión el vandalismo se produjo en muros exteriores del Anexo, una zona que fue pintada precisamente para borrar otros mensajes. Uno de ellos alude a la gestión actual: 'Loren, Kike y JMM sois los siguientes'. Después de la elección de Funes como entrenador y de la destitución de Pellicer, queda claro que el foco, si no hay una mejora deportiva, se dirigirá al director deportivo, Loren Juarros; el director general, Kike Pérez, y el administrador judicial, José María Muñoz. 'El palco os queda grande', 'saldréis por lo civil o criminal', 'José María, ladrón, vete ya' o 'club sin rumbo en manos de inútiles' son otras frases.

Dani Maldonado

También hay un mensaje a la jueza del 'caso Al-Thani': 'Mari Ángeles Ruiz secuestra al Málaga'. Alude a la tardanza que está sufriendo todo el proceso sobre la propiedad del club y que esta se encuentra limitada cara a su poyección, sin poder cerrar un venta a inversores interesados.

'Proyecto de cantera, parches para tapar vergüenza', es otro de los eslóganes, en los que se cuestiona la identidad de cantera del Málaga, como si fuera una excusa para ocultar errores de gestión. La zona vandalizada es el lado que mira a la Avenida Valle Inclán.

A la espera de lo que sucede con la pelota este domingo ante el Mirandés (21.00 horas), en el debut de Funes, en grupos de WhatasApp se ha convocado esta semana una manifestación de protesta en el entorno de La Rosaleda, aunque no está claro si movilizará a muchos aficionados.