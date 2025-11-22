Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil

En dicha alerta de EEUU se situaba en territorio español a un internauta que almacenaba videos de abuso sexual infantil

EP

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:30

La Policía Nacional ha detenido en Ronda a un joven de 23 años por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia de pornografía infantil ... a través de Internet. La investigación se inició gracias a los canales de colaboración internacional tras canalizar una denuncia formulada por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC-Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados) en Estados Unidos.

