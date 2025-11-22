Juan Jesús Antúnez, de la 'repesca' para entrar Economía y ADE a ser el número uno del país Este malagueño de El Palo ha sido galardonado por acreditar el mejor expediente de carrera a nivel nacional y ahora trabaja en el área de estabilidad del Banco de España

En películas como 'Bad Banks' o 'The Industry', jóvenes banqueros mueven millones de euros, trabajan hasta altas horas de la noche y luego participan en fiestas salvajes.

Juan Jesús Antúnez, 29 años, desmiente el estereotipo. Este joven de El Palo aparece en los jardines de la Facultad de Económicas con mirada amigable y sin fruncir el ceño. Tampoco luce una chaqueta azul marino con pañuelo de bolsillo ni un reloj de cuero a juego con unos zapatos relucientes.

Afronta la sesión de fotos con un estilismo sencillo y se muestra extremadamente educado. Cuenta que esta facultad, una de las pocas que la Universidad de Málaga mantiene en El Ejido, ha sido durante mucho tiempo algo así como un segundo hogar. No oculta que se tomó los estudios con mucha seriedad y que el olor a biblioteca sigue incrustado en sus fosas nasales. El resto es historia. Juan Jesús, hijo de una familia humilde, el mayor de dos hermanos, ha sido reconocido por el Ministerio de Universidades por tener el mejor expediente en el grado de Economía y ADE de todo el país. Una carrera, según las estadísticas, de las más estudiadas.

Esta trayectoria arranca con una curiosidad. La recuerda el protagonista, al reflexionar sobre cómo fueron sus inicios en la UMA. Formado en su origen en el bachillerato de Salud, el salto hacia un grado que pertenece a la familia de las ciencias sociales no es lo habitual. «Ya estando en el bachillerato me llamaba mucho la atención la economía. Además, siempre se me han dado bien las matemáticas. Pues, di el cambio porque vi que me gustaba más», recuerda.

Entonces, pasa una cosa que casi impide lo que hoy es. «Apliqué a Economía y ADE, que es el doble grado. Pero claro, yo había hecho el bachillerato de Salud, las optativas que yo tenía no me puntuaban como si hubiese hecho Sociales. Por ese motivo entré primero en Económicas, pero no en el doble grado. No me daba la nota de corte y estuve dos semanas en Económicas. Bueno, en la última resulta (adjudicación) entro justo y raspando en Económicas y ADE», rememora.

Aquello hizo efecto en Juan Jesús. El interés inicial por la economía se convierte, según detalla, en un motor de combustión que acelera a todo mecha. «Llegué a apasionarme mucho por la materia», dice este joven, también exestudiante del San Estanislao de Kostka.

Al tener pasión por lo que hacía, nunca sintió que la rutina y la disciplina era algo que le pesara. Las tardes encerrado en la biblioteca, descifrando a clásicos como Adam Smith, tratando de entender las palancas que mueven a la macro y microeconomía, esas tardes se las tomaba como un deporte, muy intensamente.

Juan Jesús pertenece, además, a aquella estirpe que ya jugaba al ajedrez antes de que se pusiera otra vez de moda. Quién sabe si su expediente académico también le debe algo a ese pulimento que el ajedrez realiza sobre el pensamiento lógico y la capacidad de cálculo.

Al llegar al final de la carrera, al ser doble grado fueron cinco años, lo que quedaba era una excelencia que no requiere adornos: un 9,76 como nota media y 28 matrículas de honor. Juan Jesús representa a esa generación de jóvenes que se ha labrado lo que tiene por mérito propio, sin padrinos de ningún tipo.

Todavía se acuerda del esfuerzo diario de sus padres en la ferretería familiar, un negocio ubicado en El Palo, para que él y su hermana pudieran centrar sus esfuerzos en los estudios. Hace una pequeña pausa, suspira y una mueca después llega un agradecimiento con el que soñarían muchas madres: «Vengo de una familia humilde. Mis padres son autónomos, tienen una ferretería juntos desde 2009 en El Palo, y todo lo que ganaban lo dedicaban a la formación mía y de mi hermana Inés. A ellos se lo debo todo».

Cada uno sueña las cosas que quiere ser de mayor. En el caso de Juan Jesús, después de varios años trabajando en la órbita de las consultoras, puso la diana en el empleo que más ha deseado. Trabajar en el Banco de España. Durante la carrera, ya hizo unas prácticas en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), una institución vinculada, precisamente, al Banco de España. Ahí también se produjo su primer contacto con la vida laboral en Madrid, una ciudad que promete muchas cosas pero que también las entierra. «Ahí ya entendí que el Banco de España es el mejor sitio de economía que hay en España», recuerda.

Vida en la capital

El reloj de arena en Madrid corre más deprisa. El camino al trabajo queda desmenuzado por un sinfín de semáforos. El metro simboliza el ajetreo de una capital que se mueve entre el alcance global de las multinacionales y la precariedad laboral en trabajos que dan para sobrevivir pero no para vivir. Juan Jesús, después de un tiempo, considera que ha logrado adaptarse. «Es una ciudad que funciona a dos marchas más que Málaga. La definición del madrileño es correr detrás del metro, que se le va a escapar aunque el siguiente pasa en dos minutos», describe.

No se sabe si Juan Jesús se levantaba a las seis de la mañana para afrontar una nueva jornada eterna en una de las grandes torres que cercenan el horizonte de Madrid. Tampoco si se sintió parte de un sistema con el que no comulgaba del todo. Pero cuando salió la oportunidad de opositar a una plaza como economista titular en el Banco de España no dudó. Sabía que era el espagat perfecto entre la investigación y el trabajo y el sector privado. Una dosis de esfuerzo grande, compaginando empleo y estudio, y se hizo con la ansiada plaza. «Desde marzo de 2025, estoy en el Banco de España trabajando en asuntos relacionados con la estabilidad financiera», dice. Aunque en todo momento se muestra humilde, se percibe cierto orgullo en su voz. Como el corredor de cien metros que ve el crono por debajo de los 100 metros, este malagueño ha logrado su gran objetivo.

- ¿Qué es la economía?

- Para mí, la economía es un medio para un fin, que es que la sociedad avance y que consigamos el bienestar de toda la población.

La economía son también dientes de sierra. Eso dicen. Muchas crisis han recorrido y han hecho tambalear a las personas a lo largo de siglos y siglos. Para que la siguiente que venga no sea tan demoledora, un malagueño ya vigila desde el Banco de España. Juan Jesús pide palabra para una última ronda de agradecimientos. «Mis padres, mi hermana y mi pareja Sofía. Y Ana Lozano, mi profesora en la UMA y Rafael Repullo, mi mentor en el CEMFI».

