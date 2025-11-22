Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana

No es solo comprar un peluche. Es crearlo desde la base, permitiendo que el niño sea el protagonista de toda una experiencia de compra que ... comienza eligiendo el animal, la densidad de su relleno o su olor y acaba con un certificado de adopción. Un ritual muy atractivo para los peques de la casa que lleva casi tres décadas triunfando en Estados Unidos, Canadá o Europa, donde cada año miles de familias peregrinan hasta la mítica juguetería Hamleys de Londres para que sus hijos se lleven un muñeco a la carta de souvenir del viaje. Curiosamente -y para sorpresa de cualquiera que tenga un mínimo olfato empresarial- la exitosa receta de la firma americana Build-A-Bear Workshop no ha calado aún en nuestro país. Como padre de cinco hijos -de entre 3 y 11 años- a Carlos Mira Hafner (un licenciado en Gestión Comercial y Marketing de 46 años) la idea llevaba tiempo rondándole, ¿por qué no traer el concepto a España? ¿y por qué no hacerlo desde Málaga? Dicho y hecho.

Tras un año madurando el proyecto, 'My soul mate' está a punto de hacerse realidad. La tienda -la primera de peluches personalizados de la península ibérica- abrirá sus puertas previsiblemente la próxima semana (el día exacto -en principio 25 o 26 de noviembre- está aún por cerrar a espera de que acabe la obra). Ocupará un local de 80 metros cuadrados en la planta baja del Centro Comercial Miramar de Fuengirola y se prevé que genere siete puestos de trabajo.

«Desde que conocí esta juguetería en EE.UU. me llamó mucho la atención el concepto. Además, mis hijos con lo que más juegan y se entretienen es con los peluches. Al final son juguetes con los que tienen más apego, que les acompañan por casa, que duermen con ellos... Se convierten en compañeros. En compañeros del alma, de ahí el nombre de la tienda», señala Carlos Mira, un malagueño de Pedregalejo con más de 20 años de experiencia en el ámbito empresarial (actualmente cuenta además con dos tiendas especializadas en césped artificial en Málaga y Marbella bajo la marca SuperGrass).

Como explica Mira, en 'My soul mate' se ha mimado cada detalle para que la tienda sea atractiva para los niños. De ello se ha encargado un equipo de expertos en multinacionales. Uno de sus principales reclamos será el hecho de que los pequeños clientes pueden participar desde cero en todo el proceso de creación del peluche, que ellos mismos montan a la carta según sus gustos. Inicialmente, la firma contará con unos 40 modelos -todos animales, con un gran peso de los osos, además de conejos, leones, tigres o elefantes entre otros- y un centenar de referencias de vestimentas. Desde gorras a gafas o zapatos. El precio base del peluche con el relleno cosido a mano y sin extras será de 28 euros.

El proceso que se seguirá en la tienda de Fuengirola, paso a paso, será el siguiente -muy similar al ritual de la mítica fábrica de peluches Build-A-Bear en puntos como Londres-: primero el cliente elige el cuerpo del muñeco -lo que sería el trapo vacío- y selecciona el relleno a su gusto. La idea es que él mismo participe en ese paso ayudando a pulsar el pedal de la máquina, que permitirá optar por tres tipos de densidades: más blanda, media o más firme. Tras ello -y a modo de extra si lo desea- podrá meterle dentro un mini corazón, ponerle un olor -«habrá diez distintos, desde brownie a cheescake, galleta, caramelo o frutales como melocotón»- e incluso podrá introducirle un pequeño aparato de audio que podrá reproducir desde el sonido propio del animal a un mensaje cariñoso. Una vez elegidos todos los posibles extras un empleado se encarga de coser a mano el peluche tras colocarle un cierre de seguridad. Para finalizar, se puede imprimir un certificado de adopción o incluso tomarse una foto juntos.

«Pensamos que es una experiencia bonita para los niños y el peluche un regalo muy especial de esos que conservan toda la vida», subraya Mira al tiempo que avanza que Málaga será la cuna de un proyecto que aspiran a expandir por más ciudades de España.