El malagueño Carlos Mira Hafner, impulsor de 'My soul mate'.

Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana

'My soul mate', proyecto liderado por un empresario malagueño, abrirá sus puertas a finales de noviembre en el Centro Comercial Miramar de Fuengirola

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

No es solo comprar un peluche. Es crearlo desde la base, permitiendo que el niño sea el protagonista de toda una experiencia de compra que ... comienza eligiendo el animal, la densidad de su relleno o su olor y acaba con un certificado de adopción. Un ritual muy atractivo para los peques de la casa que lleva casi tres décadas triunfando en Estados Unidos, Canadá o Europa, donde cada año miles de familias peregrinan hasta la mítica juguetería Hamleys de Londres para que sus hijos se lleven un muñeco a la carta de souvenir del viaje. Curiosamente -y para sorpresa de cualquiera que tenga un mínimo olfato empresarial- la exitosa receta de la firma americana Build-A-Bear Workshop no ha calado aún en nuestro país. Como padre de cinco hijos -de entre 3 y 11 años- a Carlos Mira Hafner (un licenciado en Gestión Comercial y Marketing de 46 años) la idea llevaba tiempo rondándole, ¿por qué no traer el concepto a España? ¿y por qué no hacerlo desde Málaga? Dicho y hecho.

