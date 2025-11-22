Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja

Una furgoneta con remolque envuelta en llamas está ocasionando este sábado 22 de noviembre retenciones de tráfico en la A-45 de Málaga a la ... altura del término municipal de Casabermeja.

Según los datos del Centro de Gestión del Tráfico el incidente se ha registrado, sobre las 11.15 horas de la mañana, en el kilómetro 130 de la citada vía, sentido Córdoba. El incidente ha obligado a cortar el carril derecho a la circulación y está generando hasta 5.5 kilómetros de caravana.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos y sanitarios. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recibido la llamada de varios usuarios alertando de la presencia de un vehículo en llamas en la A-45. Al parecer, el conductor, que intentó sofocar las llamas con un extintor, podría haber sufrido una intoxicación por el humo.