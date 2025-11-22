El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»

Numerosos vecinos de la barriada La Noria, en el distrito de Churriana, van a recibir en las próximas semanas una fuerte inversión para reducir el ... ruido en sus hogares, con cargo a Aena. Un cambio en la ley ha hecho que la «huella acústica» se amplíe también a viviendas de la cabecera norte, que quedaron fuera (en algunos casos, por muy poco) en las mediciones que se hicieron en las primeras convocatorias.

Los primeros vecinos incluidos en esta nueva fase de obras de insonorización ya han comenzado a recibir las cartas, en las que la empresa de gestión aeronáutica invita a los propietarios a solicitar estos trabajos de adecuación. Por el momento, no hay una cifra concreta de cuántos domicilios están incluidos, si bien desde Aena recuerdan que ya han insonorizado más de 800, dentro del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Dicho plan se basa en las declaraciones de Impacto Ambiental de 2003 y 2006, relativa a dos proyectos: Ampliación del aeropuerto de Málaga, y Ampliación del campo de vuelos (las pistas). Ambas declaraciones establecían la elaboración de un programa de aislamiento acústico que, inicialmente, afectaba a las viviendas incluidas en las isófonas de 65 decibelios durante el día (de 7.00 a 23.00 horas), y 55 de noche (de 23.00 a 7.00).

Más casas aisladas del ruido

La inclusión de nuevas zonas responde ahora, según Aena, a la actualización de las isófonas a la situación actual y su adaptación a los criterios actuales del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España (MITECO).

60 decibelios es el máximo permitido en el entorno del aeropuerto mañana y tarde.

De acuerdo con estos criterios, las isófonas se han adaptado a los nuevos indicadores que establece actualmente la norma, que diferencia entre tres periodos: de día, de 7.00 a 19.00; tarde, de 19.00 a 23.00 y noche, de 23.00 a 7.00. Así mismo, se ha reducido el nivel de las isófonas que delimitan el ámbito del plan: de 65 a 60 decibelios para el día y la tarde; y de 55 a 50 decibelios en el periodo nocturno. «De este modo, se incrementa el nivel de protección del entorno, al aumentar notablemente el número de viviendas con derecho a aislamiento acústico», según estas fuentes.

El censo de hogares incluidos en el Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto contempla aquellas viviendas con derecho a solicitar la insonorización, que deben cumplir tres condiciones imprescindibles para poder beneficiarse de estas actuaciones de acondicionamiento: que sean viviendas o edificios «sensibles»; que estén ubicados dentro de la huella acústica y que dispongan de licencia de construcción anterior a la publicación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) que les sea de aplicación en cada caso (2003 ó 2006).

Llegan las primeras cartas

Los vecinos incluidos en esta nueva fase ya han comenzado a recibir las primeras cartas por parte de Aena, en las que se les informa de que tienen derecho a recibir de forma gratuita las reformas necesarias para aislarlas del ruido. Entre ellos está Enrique Orellana, vecino de la zona de La Noria, en Churriana. Hace años ya les llegó una carta parecida, pero al final «no llegó a ningún lado», recuerda. En cambio, esta vez tienen más esperanzas, por la ampliación del aeropuerto que supuso la apertura de la segunda pista.

50 decibelios es el tope en el periodo nocturno, de 23.00 horas hasta las 7.00 de la mañana.

«Lógicamente, se nota el ruido por la noche; estamos deseando que esta vez no sean solamente palabras porque sí que estamos dentro de la huella acústica», asegura. «Teníamos pensado incluso hacerlo por nuestros propios medios, al menos en la habitaciones porque lo más molesto es por las noches». Orellana ya tiene cogidos los horarios: «A las 12 y pico siempre sale algún avión y al estar tan cerca de la pista ahí es donde más se nota la potencia de los motores. Incluso a veces se siente como un chasquido en las ventanas; y ya no te cuento cuando vienen lo los cazas, que tiemblan los cristales».

El vecino afectado también relata lo que ocurre cuando están en el salón viendo alguna película: «Tienes que pararla porque en ese momento no se escucha la tele». Por eso, espera que la insonorización se extienda a los dormitorios y también a las zonas de estar. En estas estancias, de acuerdo a lo que se ha hecho en otros puntos, el plan contempla sobre todo el cambio de las ventanas por otras con una marquetería y cristales especiales antisónicos.