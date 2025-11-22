Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Avión preparado para el despeque y otro en el aire en el aeropuerto de Málaga. MIGUE FERNÁNDEZ

El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»

Un cambio de la ley obliga a Aena a ampliar la insonorización en el entorno de las pistas, donde ya ha actuado en 800 viviendas

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:55

Numerosos vecinos de la barriada La Noria, en el distrito de Churriana, van a recibir en las próximas semanas una fuerte inversión para reducir el ... ruido en sus hogares, con cargo a Aena. Un cambio en la ley ha hecho que la «huella acústica» se amplíe también a viviendas de la cabecera norte, que quedaron fuera (en algunos casos, por muy poco) en las mediciones que se hicieron en las primeras convocatorias.

