Funes: «Este es un partido para no salirse del plan, está claro»

Juan Francisco Funes tiene las ideas claras. El nuevo entrenador del Málaga apenas tiene dudas para su debut en el cargo de este domingo contra ... el Mirandés, en La Rosaleda a partir de las 21.00 horas. «Tener menos días condiciona. No hay tiempo de cambiar tantas cosas, pero sí que hemos querido introducir matices. El equipo tiene muchas cosas buenas que queremos aprovechar. Es un partido para no salirse del plan. Lo tenemos claro. Tenemos que estar tranquilos», destacó el técnico en su primera comparecencia pública previa a un partido con el conjunto blanquiazul.

Pero en este plan de partido también quiso dejar claro que sus hombres deben huir de las prisas, no pueden precipitarse. «Tenemos que estar tranquilos. A veces los planes dan fruto a los diez minutos o en el minuto 110. Si somos capaces de ser pacientes y perseverantes, las cosas terminarán saliendo», explicó al referirse a esa imprescindible serenidad para que las previsiones se confirmen en este partido que supone el cambio de una etapa en el club.

Destacó las condiciones del rival, que buscará hacer ‘su partido’ en el campo de Martiricos. «Ellos, con esa estructura de dos jugadores arriba, viven de las situaciones de errores provocados. Hay que estar muy atentos. Y pueden hacer daño a balón parado», analizó Funes con gran seguridad en el trabajo del equipo y en las opciones de comenzar con buen pie al frente del cuadro blanquiazul.

Al tratarse de un entrenador de la casa y conocer al cuerpo técnico, Funes considera que todo es más fácil. «Todos han estado conmigo. Hemos hecho algo como en años atrás. Hablaba con mi equipo, que los conozco a todos del ejercicio del triángulo, y lo sabían entero. Haber trabajado tanto tiempo juntos me ha ayudado mucho. No me quiero imaginar cuál sería la situación de no haber sido así. Las sensaciones son muy bonitas, de disfrute. Ayer analizamos mucho al Mirandés (este viernes), y disfrutamos como niños pequeños. Todo lo que está ocurriendo es positivo», subrayó. «Es un equipo joven y con mucha energía. No te encuentras grandes sorpresas. No ha sido acoger a alguien nuevo, sino recibir a alguien que ya conocías. Desde el primer momento he sido uno más», añadió.

Sobre la recuperación de Chupete dijo que es necesario cumplir los plazos, sin precipitarse, mientras que también se refirió a que decidiera bajar al Malagueño a Rafita, del que comentó que tiene que jugar y desveló que estará también en la convocatoria del primer equipo este domingo (ayer disputó el partido del filial). Asimismo, hizo referencia al segundo entrenador, que deberá llegar, y adelantó que será un profesional con experiencia en Primera y Segunda, en el fútbol profesional.

Funes se refirió, asimismo, al ambiente enrarecido existente alrededor del encuentro de este domingo con los malos resultados del equipo y el cambio de entrenador. «La gente es soberana y hay que respetarla. Si nosotros les damos, ellos nos van a dar mucho más a nosotros. Yo me tengo que ocupar de que los jugadores salgan enchufados. Los futbolistas son ajenos a lo que ocurre alrededor. Hay que ayudarlos para disfrutar de ellos», destacó, a la vez que confesó que ha hablado con los capitanes: «Más que hablarles de los hábitos y rutinas, les pedía que me hablaran ellos. Y los vi con ganas e ilusión. Los vi con ese poso de madurez que invita a asentar todo esto…».