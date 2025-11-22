Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva tasa de basura empezará a cobrarse a finales del año 26. SUR

La media será 129 (153 con IVA)

La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas

SUR publica una tabla para poder consultar cuánto pagarás. La ordenanza incluirá bonificaciones al reciclaje, familias numerosas y vulnerables. Los negocios pagarán por actividad, zona y metros cuadrados

Chus Heredia

Chus Heredia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:55

Comenta

Lo adelantó SUR en su edición de ayer: Málaga empieza la tramitación de la nueva tasa de basura. La tiene que aplicar por imperativo legal. ... España ha desarrollado una directiva europea en términos de máximos, ya que, si bien la UE, marca objetivos generales sobre reciclaje, costes y gestión de residuos, el Gobierno ha establecido la obligación para los ayuntamientos de cobrar íntegramente los costes de la recogida y tratamiento a los vecinos. Muy sucintamente los ayuntamientos se quejan de quedar a los pies de los caballos, temen el coste político de la medida e intuyen alta litigiosidad y diferencias muy señaladas entre municipios. En Málaga capital, la media será de 129 euros por vivienda (más el IVA, un 21%, 153). Y la horquilla irá de los 80 (96 con IVA) euros anuales a los 232 (248).

