Lo adelantó SUR en su edición de ayer: Málaga empieza la tramitación de la nueva tasa de basura. La tiene que aplicar por imperativo legal. ... España ha desarrollado una directiva europea en términos de máximos, ya que, si bien la UE, marca objetivos generales sobre reciclaje, costes y gestión de residuos, el Gobierno ha establecido la obligación para los ayuntamientos de cobrar íntegramente los costes de la recogida y tratamiento a los vecinos. Muy sucintamente los ayuntamientos se quejan de quedar a los pies de los caballos, temen el coste político de la medida e intuyen alta litigiosidad y diferencias muy señaladas entre municipios. En Málaga capital, la media será de 129 euros por vivienda (más el IVA, un 21%, 153). Y la horquilla irá de los 80 (96 con IVA) euros anuales a los 232 (248).

Información pública

La ordenanza reguladora ha salido a información pública este viernes y el Ayuntamiento espera tenerla activa aproximadamente en verano. Será un cobro parcial, por lo tanto, para los usos domésticos. Para los negocios, con ordenanza propia en vigor, habrá que esperar a 2027. En todos los casos, el cobro será, en principio, anual, pero se podrá optar a fraccionarlo.

Sistema de cálculo

El sistema de cálculo utilizado será el valor catastral de la vivienda y el número de habitantes censados. En el caso de los pisos turísticos, serán considerados en el capítulo doméstico y se estipulará un 75% de ocupación para el censo.

Las viviendas se dividirán en seis tramos según su valor (luego, hay supuestos superiores para casos especiales) y el número de habitantes, en cinco. El grueso de las viviendas tendrán recibos anuales de entre 110 y 193 euros.

La ordenanza está publicada ya en el Portal de Participación Ciudadana de la web municipal y está abierto el plazo de alegaciones.

«Es importante tener en cuenta que los residuos domésticos tanto en viviendas como en actividades económicas son de gestión obligatoria municipal, mientras que la gestión de los residuos comerciales propios de las actividades económicas podrá realizarse por los servicios de Limasam o por gestores privados que tendrán que justificar», aseguró el Ayuntamiento en un comunicado.

La ordenanza incorpora incentivos al comportamiento responsable y se aplicarán además reducciones a familias vulnerables en riesgo de exclusión social –perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía– y familias numerosas.

Viviendas con más valor

A partir de 500.000 y hasta 1 millón de euros la fórmula será el 0,048% sobre el valor catastral; de ahí hasta 5 millones, el 0,072, y las de más de 5 millones, el 0,096.

En la ciudad hay 628 inmuebles cuyo valor catastral está por encima del medio millón, de los cuales 158 son viviendas unifamiliares.

Para realizar el cálculo, que consiste en la repercusión del gasto total entre quienes reciben los servicios, se han tenido en cuenta las 257.760 viviendas que hay en la ciudad, incluidas las turísticas. De ellas, 109.615, más del 40% del total, pagarán entre 123,60 y 157,66 euros anuales (sin IVA). Se trata de las viviendas cuyo valor catastral oscila entre 40.001 y 100.000 euros, y tienen entre uno y cuatro habitantes.

Incentivos

Por el incentivo de la economía circular, la reducción podrá sumar hasta un 30%: cada visita a uno de los dos puntos limpios fijos –calle Hermanas Bronte y calle Werther– descontará un 1% con un máximo del 10%; la reutilización en dichos puntos limpios –recuperación de objetos en desuso– supondrá otro 5%; y la utilización del sistema de identificación de uso restará otro 15% ya sea mediante una app con QR o con cerradura electrónica.

Por situaciones de vulnerabilidad, habrá una reducción del 50%, no acumulable, para quienes reciban el ingreso mínimo vital, perciban la renta mínima de la Junta o sean familias numerosas.

Actividades económicas

La casuística de las actividades económicas es infinita. Se les aplica una base según la actividad (industria, centros comerciales, por mayor, hospitales, ocio y cultura, centros docentes, alimentación, minoristas, hospedaje, centros asistenciales y atención al público) y a ellos habrá que multiplicar por un coeficiente por zona de la ciudad y metros cuadrados. A su vez pagarán por basura asimilable a la doméstica y la propia de su actividad y podrán 'salirse del sistema' y contratar a empresas privadas certificadas en gestión de residuos.

Ejemplo de un restaurante

Pongamos el caso de un restaurante de entre 100 y 200 m2. Pagará 80 euros de asimilable más 830 por actividad. A eso habría que multiplicar por 0,9 si está en polígono, 1 si está en casco urbano o 1,2 en el Centro. Y por 1,56 de coeficiente.

Ejemplo de alimentación

Otro caso, por añadir más ejemplos. Un comercio de alimentación Comercios alimentación pagará 59,38 euros al año por asimilable y 612,65 por actividad. Si tiene entre 50 y 100 m2 se multiplica por 1,25 de coeficiente y otra vez por 1 (ya no se altera) según la zona.30,55 €.

Ejemplo centro comercial

Un centro comercial pagará 30,55 por asimilable y 315,25 por actividad. Si está en el centro multiplica por 5 este importe por coeficiente. Y por tamaño aún debe multiplicar por 8,94. Siempre hay que añadir el IVA después.