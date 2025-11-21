Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 21 de noviembre de 2025

SUR

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda

LEER LA NOTICIA

El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

LEER LA NOTICIA

Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería

LEER LA NOTICIA

Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba

LEER LA NOTICIA

La UMA estudia abrir un campus para tres grados nuevos en Torremolinos

LEER LA NOTICIA

Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga

LEER LA NOTICIA

Funes, un profesor «extraordinario», amante del ajedrez y forofo del PC Fútbol

LEER LA NOTICIA

Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración

LEER LA NOTICIA

Casi la mitad de los delitos sexuales afectan a menores: asociaciones de mujeres reclaman medidas en Málaga

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  7. 7 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  8. 8 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10

    La falta de personal retrasa hasta dos meses los resultados de las biopsias en el Hospital Regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?