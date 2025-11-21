El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

El Málaga ha denunciado al Oviedo por falsear la documentación requerida para obtener el patrocinio de la ciudad mexicana de Guanajuato, que figuró en el ... pantalón del equipo en la temporada 2024-25, todavía con el equipo militando en Segunda División (hoy es equipo de Primera).

Hay que recordar que la propiedad y gestión del club asturiano está en manos mexicanas (del Grupo Pachuca, con Jesús Martínezal frente) y con este acuerdo, aparte de suculentos ingresos que pueden computar cara al tope salarial (según pudo confirmar este periódico de casi 400.000 euros) se posicionaba la marca turística de esta ciudad, situado en el centro del país centroamericano, en España.

El patrocinio fue anunciado oficialmente en agosto de 2025. Para conseguirlo el Oviedo tuvo que ofrecer un dossier con datos económicos, de impacto mediático y masa social, los habituales cara a este tipo de acuerdos, de dos clubes de Segunda División además de la entidad carbayona. Los elegidos fueron el Albacete y el Málaga, aunque sólo en este último caso se falsearon los datos, según la entidad de Martiricos.

El Málaga, que no fue requerido para obtener esta información, pudo comprobar que se empleó un dominio, teléfono y responsable de negocio erróneos en la documentación. El administrador judicial, José María Muñoz, puso esto en conocimiento de la policía, y la denuncia pasó al Juzgado 8, que se inhibió, para que el caso se viera en Oviedo.

Hace pocas semanas Muñoz tuvo que declarar (por videoconferencia) y ahora será el turno de dirigentes del Oviedo. En el Málaga existe malestar por su especial situación institucional (con el club sumido en un largo proceso judicial sobre su propiedad) y, máxime, ante las exigencias del 'compliance' de LaLiga; es decir, el cumplimiento normativo, de códigos de buen gobierno y políticas internas, con el que se busca implementar procesos transparentes.