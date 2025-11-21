Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El delantero del Oviedo la pasada campaña Alemao muestra en su pantalón ese patrocinio de Guanajuato que es el foco de la polémica. LALIGA

El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

El caso se está dirimiendo en un Juzgado de lo Penal de la capital asturiana, en relación a una documentación que fue requerida al club carbayón para obtener el patrocinio de la ciudad mexicana de Guanajuato

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

El Málaga ha denunciado al Oviedo por falsear la documentación requerida para obtener el patrocinio de la ciudad mexicana de Guanajuato, que figuró en el ... pantalón del equipo en la temporada 2024-25, todavía con el equipo militando en Segunda División (hoy es equipo de Primera).

