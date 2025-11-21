La UMA estudia abrir un campus para tres grados nuevos en Torremolinos

La Universidad de Málaga (UMA) busca expandirse en la provincia con un nuevo campus asociado. En este caso, la institución académica ha puesto en el ... mapa a Torremolinos, donde le gustaría abrir un centro para tres grados nuevos, entre ellos Odontología, en un edificio de 4.000 metros cuadrados ubicado en la Plaza Pablo Ruiz Picasso.

El edificio en cuestión, reformado recientemente, es de propiedad municipal y se encuentra en desuso en estos momentos. Para este proyecto, la UMA ha firmado un acuerdo con la empresa catalana Escola Universitaria de la Salut i l'Esport (EUSES). Una empresa privada del sector educativo, creada en 2009, y que cuenta con campus en Girona, Tarragona y Barcelona.

La UMA informó de este movimiento en un comunicado, señalando que ha suscrito «un protocolo general de actuación para analizar la viabilidad de iniciar los trámites ante la Junta de Andalucía para la creación de un centro universitario adscrito en la ciudad de Torremolinos». En el mismo, se recogen declaraciones del rector de la UMA, Teodomiro López, afirmando que el objetivo es «explorar nuevas áreas de conocimiento con el compromiso de garantizar la calidad y el rigor académico que caracterizan a la universidad».

De esta manera, la UMA se abre a explorar la colaboración público-privada como herramienta para ampliar su oferta educativa. En un principio, el proyecto contempla crear cuatro grados: Odontología, Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas, y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento.

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos «Es una excelente noticia y una gran oportunidad sobre la que iremos viendo avances en los próximos meses»

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Torremolinos confirmaron a SUR que tanto la UMA como EUSES han informado al gobierno municipal de este proyecto, y que por parte de alcaldía se ve como una posibilidad de darle un uso beneficioso al mencionado edificio.

En todo caso, señalan las mismas fuentes, la ocupación de la infraestructura, tendría que pasar por un concurso público. Concebido en su momento como edifico para acoger un hipotético Museo de Torremolinos, este proyecto quedó varado por la crisis económica del 2008 y ahora podría contar, por fin, con un destino concreto.

La propuesta desarrollada por la UMA y EUSES contempla la transformación del edificio en un campus universitario y requeriría, de esta manera, obras específicas. En este punto, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, señaló que se trata de «una excelente noticia» y de «una gran oportunidad sobre la que iremos viendo avances en los próximos meses».

Un actor nuevo

Jordi Roche, representante de la empresa catalana, resaltó que se trata de «un proyecto universitario sólido, innovador y con vocación de servicio». EUSES, aseguró, aportaría «experiencia, recursos y un nuevo modelo formativo de calidad con el objetivo de abrir mayores oportunidades a los jóvenes andaluces».

¿Quién está detrás de EUSES? Según la información disponible en su página web, es un proyecto empresarial que nació en 2009. En 16 años ha creado 4 campus —adscritos a la Universitat de Girona, la Universitat de Rovira i Virgili o la Universidad de Barcelona—, ha desarrollado una sólida red de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, ha formado a casi 4.000 estudiantes y se ha consolidado como una entidad destacada en su campo.

Sus programas abarcan grados, dobles titulaciones, posgrados y formación continua. EUSES-UdG se sitúa en el top 150 del mundo según el Global Ranking of Sport Science Schools and Departments del prestigioso Ranking de Shanghai.