Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga

Un policía local de Marbella y un agente retirado de la misma plantilla se encuentran en prisión provisional por su presunta responsabilidad en un atraco ... a punta de pistola del que fue víctima un empresario chino, al que también intentaron secuestrar llevándoselo a la fuerza. Los hechos ocurrieron en un salón de belleza situado en el Paseo de los Tilos, en Málaga capital, hasta donde los sospechosos, junto a un tercer arrestado, habían seguido a su objetivo para llevar a cabo el asalto.

La investigación del Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga ha permitido esclarecer el suceso, del que se acaba de cumplir un año. Tal y como informó entonces este diario, los ladrones se adentraron armados y encapuchados en el local, donde se identificaron como agentes y actuaron como si estuvieran desarrollando una operación policial.

De acuerdo con las pesquisas, habían instalado una baliza tipo GPS bajo el vehículo del empresario y aprovecharon que este había acudido a la peluquería como cliente para consumar el atraco. También intentaron llevarse al hombre a la fuerza, lo que no consiguieron por la gran resistencia que opuso hasta que logró zafarse, a pesar de recibir múltiples golpes.

Los investigados, entre los que figuran un agente en activo de la Policía Local de la localidad marbellí y otro expolicía que había pertenecido a la misma plantilla, arrebataron el bolso que portaba la víctima con 4.000 euros en efectivo. Los tres arrestados ya se encuentran en prisión provisional por orden judicial.

La operación, denominada Sifu, se ha saldado con la detención de los sospechosos del robo violento y con la incautación de varias armas de fuego, munición, equipos de transmisiones, porta-placas de policía y otros efectos propios del equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Durante la investigación se han practicado registros en las viviendas de dos de los investigados, en Marbella, donde se han requisado varias prendas de vestir que les implicarían en el asalto, además de munición y telefonía. La mayor parte de los efectos incautados se encontraban en un vehículo de un tercero -ajeno a la trama- que utilizaban como depósito de armas.

En el interior del maletero hallaron tres pistolas, equipos de transmisiones, grilletes y placas emblema de policía. El coche pertenecía a un extranjero que pasaba largas temporadas fuera del país y que dejaba sus llaves en confianza a su vecino, quien resultó ser el agente municipal implicado en el atraco.