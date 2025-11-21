Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga

Los hechos ocurrieron en una peluquería situada en Paseo de los Tilos, donde los sospechosos fingieron que estaban desarrollando una operación policial para llevar a cabo el asalto

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:17

Un policía local de Marbella y un agente retirado de la misma plantilla se encuentran en prisión provisional por su presunta responsabilidad en un atraco ... a punta de pistola del que fue víctima un empresario chino, al que también intentaron secuestrar llevándoselo a la fuerza. Los hechos ocurrieron en un salón de belleza situado en el Paseo de los Tilos, en Málaga capital, hasta donde los sospechosos, junto a un tercer arrestado, habían seguido a su objetivo para llevar a cabo el asalto.

